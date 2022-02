Meteo: oggi sole su tutta Italia, in arrivo tra stanotte e domani breve fase fredda

L’Aquila. La calma prima della “tempesta”. Domenica tranquilla dal punto di vista meteorologico sull’Italia dove un campo di pressione alta alta e livellata determina condizioni di stabilità e temperature anche sopra le medie del periodo. Questa situazione – affermano i meteorologi di IconaMeteo.it – muterà temporaneamente tra la prossima notte e domani per il transito di una perturbazione a carattere di fronte freddo in discesa dall’Atlantico settentrionale (perturbazione n.2 di febbraio). Al Nord ancora una volta le precipitazioni saranno limitate ai settori alpini più settentrionali, mentre a sud delle Alpi si innescheranno venti di Foehn anche intensi, che non saranno sicuramente un bene per i terreni già asciutti per la lunga siccità, 60 giorni senza pioggia. Domani il vento spazzerà anche le regioni centro-meridionali, con raffiche fino a tempestose di Maestrale in giornata sulla Sardegna. Una rapida fase di precipitazioni interesserà le regioni peninsulari e l’aria fredda convogliata dalla forte ventilazione settentrionale determinerà un temporaneo calo delle temperature. Da martedì alta pressione di nuovo in consolidamento, con rinnovate condizioni di stabilità e di blocco rispetto alle perturbazioni, che rimarranno probabilmente lontane dall’Italia per il resto della settimana.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Al Nord inizio di giornata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma con tempo nebbioso in pianura tra Piemonte, Lombardia, basso Veneto ed Emilia Romagna. In giornata nuvolosità in aumento, in particolare sulla Liguria centrale, nelle Venezie e a ridosso delle Alpi. Dalla sera nevicate nei settori di confine dalla Valle d’Aosta all’Alto Adige, in intensificazione nella notte. Al Centro in prevalenza soleggiato: in mattinata nebbie o strati bassi in progressivo diradamento lungo le coste adriatiche, su pianure e valli di Toscana e Umbria; tra il pomeriggio e la sera aumento della nuvolosità sulle regioni tirreniche a partire dall’alta Toscana. Al Sud e nelle Isole nuvolosità sparsa, più densa su ovest Sardegna e settore tirrenico, con qualche locale e debole pioggia possibile in serata sulle coste della Campania. Temperature massime in lieve calo al Nord e al Sud, in lieve aumento al Centro; valori nella norma o leggermente al di sopra. Venti moderati o tesi di Maestrale su Canale di Sicilia, Mare e Canale di Sardegna; deboli altrove, ma in rinforzo da ovest o sudovest tra la sera e la notte successiva. Mari: molto mosso il Mare di Sardegna; mossi i canali delle Isole; generalmente calmi o poco mossi i restanti mari intorno alla Penisola, localmente un po’ mossi solo il Tirreno meridionale e lo Ionio al largo. In serata moto ondoso in aumento anche sul Ligure.

PREVISIONI PER LUNEDÌ 7 FEBBRAIO

Al Nord nubi addossate alla barriera alpina, con limite delle nevicate in calo sotto i 1000 metri nel settore centroorientale, ma con tendenza ad esaurimento dei fenomeni da metà giornata. Altrove rasserena già in mattinata. All’alba non si esclude la presenza di locali nebbie in pianura. Al Centro cielo inizialmente nuvoloso sulle regioni tirreniche, poco nuvoloso su quelle adriatiche. A fine mattinata precipitazioni in arrivo sulle Marche, in successivo trasferimento su Abruzzo e Molise, dove il limite delle nevicate si porterà poco sotto i 1500 metri. Dal pomeriggio tendenza a rasserenamenti su Toscana, Umbria e alto Lazio. Al Sud e sulle Isole nuvolosità variabile, più densa e associata ad alcune precipitazioni nel pomeriggio-sera nelle regioni peninsulari e nel nord della Sicilia.Temperature minime in calo al Centro-Nord, con locali deboli gelate all’alba; massime in sensibile diminuzione al Sud e sulla Sicilia dove si porteranno temporaneamente al di sotto della norma; in calo più lieve sulle regioni centrali e di Nordest; stazionarie altrove, con valori fino a 14-15 gradi al Nordovest e sulla Sardegna. Venti da moderati a forti di Tramontana al Sud, sulla Sicilia e sui mari prospicienti; fino a burrascosi nella prima parte del giorno su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia settentrionale, con raffiche intorno ai 70- 80 Km/h. Altrove venti deboli. Mari: calmi o poco mossi i bacini settentrionali e il Tirreno centrale sotto costa; mossi o molto mossi tutti gli altri, fino ad agitati o localmente anche molto agitati il Canale d’Otranto e lo Ionio al largo.