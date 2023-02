L’Aquila. ILMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Irrompono venti gelidi dalla Russia, il Burian di NìKola: giornata in gran parte stabile e anche soleggiata salvo temporanei annuvolamenti intensi.

Entro sera peggiora sulla Sardegna, in Liguria e sul Piemonte occidentale con cielo coperto e deboli precipitazioni. In nottata ulteriore peggioramento sull’isola con rovesci e neve a 650 metri, in Piemonte a 200 metri circa.

Per quanto riguarda domani, invece, irruzione gelida del Burian di NìKola dalla Russia. Tempo compromesso da precipitazioni diffuse sulla Sardegna, dove nevicherà copiosamente sopra i 500 metri, ma con quote in diminuzione in serata.

Cielo via via più coperto sulle regioni adriatiche, ma con scarse precipitazioni, eventualmente nevose fino in prossimità delle coste. Neve debole sul Piemonte occidentale, anche in pianura.