L’Aquila. ILMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Calo della pressione. Si attivano venti di Libeccio. Peggiora al Nord con cielo coperto e dapprima con piovaschi o nebbie, poi con piogge moderate su Lombardia orientale e Nordest, anche con neve sulle Alpi sotto i 1000 metri.

Peggiora anche sul Centro-Sud tirrenico, ma con precipitazioni deboli e intermittenti fino a sera, poi via via più diffuse. Fase di maltempo sul Friuli Venezia Giulia.

Per quanto riguarda domani, invece, il tempo è destinato a peggiorare a causa dell’arrivo di un vortice freddo. Tempo via via più instabile al Nordest e sui settori centro-meridionali tirrenici e in Sardegna.

Attese precipitazioni diffuse, nevose sulle Alpi a bassissima quota, anche in valle, e sugli Appennini sotto i 1000 metri. Venti in rinforzo di Libeccio, mareggiate lungo la costa tirrenica. Temperature in calo al Nord.