L’Aquila. Dopo alcuni giorni di sole e caldo quasi primaverile è previsto il ritorno dell’inverno con aria artica, gelo e vento. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, prevede che, con lo spostamento anomalo dell’anticiclone delle Azzorre verso la Svezia, correnti polari dalla Russia inizieranno ad avanzare verso l’Italia. Già dal pomeriggio di oggi, sul versante adriatico e al Sud si prevede un calo delle temperature, con qualche rovescio e con venti forti. Tra Piemonte e Lombardia, di contro, toccheremo ancora i 20 gradi, localmente anche qualche punto in più con lo zero termico che raggiungerà i 3300 metri sulle Alpi occidentali destabilizzando e fondendo il manto nevoso.

Domani arriverà il nucleo più consistente di aria fredda: previsto un tracollo termico di 15 gradi in quota e di 10 gradi in pianura. In serata avremo le prime nevicate a bassa quota in Piemonte, i primi rovesci a tratti intensi in Sardegna e il calo del termometro un po’ ovunque. L’Anticiclone delle Azzorre nelle prossime ore dal settentrione italiano migrerà verso Nord, fino a raggiungere Berlino e Stoccolma: con una posizione così settentrionale non proteggerà il nostro Paese, anzi favorirà lo scorrimento sui suoi fianchi orientale e meridionale di aria gelida dalla Russia europea. Freddo previsto per gran parte della nuova settimana da Nord a Sud: le regioni più colpite saranno quelle esposte ad Est, dalle Marche alla Puglia. Qualche pioggia forte in arrivo in Sardegna già da domani sera e alla neve prevista in pianura in Piemonte nella notte tra domenica e lunedì.

Queste le previsioni:

DOMENICA 05 FEBBRAIO: Nord: Alta pressione prevalente per cui si potranno formare alcune nebbie sul Piemonte; altrove avremo un maggiore soleggiamento. Calo termico. Centro: Domenica, l’anticiclone garantirà un’altra giornata stabile, soltanto sulle coste adriatiche la nuvolosità sarà un po’ più presente. Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti forti dai quadranti settentrionali.

LUNEDI 06 FEBBRAIO: Nord: Arriva il Burian con il nocciolo gelido di NìKola dalla Russia Siberiana; venti freddi nordorientali, nubi irregolari dappertutto.Centro: Arriva il Burian con il nocciolo gelido di NìKola dalla Russia; venti freddi nordorientali, cielo molto nuvoloso o spesso coperto.Sud: Arriva il Burian con il nocciolo gelido di NìKola; venti freddi, intenso maltempo in Sardegna con neve a 400 metri, nubi sparse altrove.

MARTEDI 07 FEBBRAIO: Nord: Pressione che tende ad aumentare in questa giornata: cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque, anche se in un contesto freddo.Centro: Pressione che tende ad aumentare lievemente; sotto la spinta di gelide correnti nordorientali il tempo risulterà stabile e soleggiato.Sud: Un vortice ciclonico raggiunge la Sicilia con maltempo e neve in collina. Ultime piogge in Sardegna e tempo più soleggiato altrove.