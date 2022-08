Meteo, in Abruzzo caldo in aumento e cieli via via più coperti

Pescara. Le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di domani.

Intensa perturbazione atlantica al Nord e in Toscana, anticiclone africano al Sud. Violenti temporali dal Nordovest verso il Nordest in serata, temporali anche in Toscana, cielo via via più coperto sul Lazio, in Abruzzo e in Molise. Cielo sereno al Sud. Temperature sopra i 40°C in Puglia e Sicilia, oltre i 35-36°C sul resto del Meridione, sul Lazio e sulle Adriatiche, in calo al Nord. Nelle ore notturne e fino alle 8 di venerdì avremo condizioni di tempo instabile e perturbato al Centro-Nord, più stabile solo al Sud e in Piemonte.