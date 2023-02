L’Aquila. iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

LUNEDÌ 06 FEBBRAIO: Nord: Arriva il Burian con il nocciolo gelido di NìKola dalla Russia Siberiana; venti freddi nordorientali, nubi irregolari dappertutto. Centro: Arriva il Burian con il nocciolo gelido di NìKola dalla Russia; venti freddi nordorientali, cielo molto nuvoloso o spesso coperto. Sud: Arriva il Burian con il nocciolo gelido di NìKola; venti freddi, intenso maltempo in Sardegna con neve a 400 metri, nubi sparse altrove.

MARTEDÌ 07 FEBBRAIO: Nord: Pressione che tende ad aumentare in questa giornata: cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque, anche se in un contesto freddo. Centro: Pressione che tende ad aumentare lievemente; sotto la spinta di gelide correnti nordorientali il tempo risulterà stabile e soleggiato. Sud: Un vortice ciclonico raggiunge la Sicilia con maltempo e neve in collina. Ultime piogge in Sardegna, soleggiato e asciutto invece altrove.

MERCOLEDÌ 08 FEBBRAIO: Nord: Pressione in aumento per cui la giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Diffuse gelate notturne. Centro: Soffiano venti forti nordorientali per cui il tempo sarà più instabile sui settori adriatici con precipitazioni, nevose a bassa quota. Sud: Un ciclone raggiunge la Sicilia provocando una diffusa fase di maltempo. Rovesci e neve in collina su Calabria ed est Sardegna.