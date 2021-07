Meteo, da domani maltempo e temporali al nord: venti da forti a burrasca in Abruzzo

Temporali al Nord ed allerta rossa in Lombardia per rischio idrogeologico. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. Dalla serata di oggi l’avviso prevede precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Veneto e Friuli Venezia Giulia, in estensione dalle prime ore di domani ad Emilia-Romagna, Liguria e Toscana centro-settentrionale.

Dalle prime ore di domani attesi inoltre venti da forti a burrasca su Abruzzo, Liguria, Toscana, Marche, sui settori appenninici di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Molise e localmente sulla Puglia settentrionale.

Mareggiate lungo le coste di Liguria e Toscana. Valutata per oggi e domani allerta rossa sulle Prealpi occidentali in Lombardia, allerta arancione, sempre per oggi e domani, su gran parte della Lombardia, allerta gialla, per la giornata di domani su gran parte delle regioni settentrionali e sulla Toscana.