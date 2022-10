Meteo, clima prevalentemente soleggiato e temperature in aumento per oggi e domani

L’Aquila. ILMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Torna l’alta pressione sull’Italia. La giornata sarà caratterizzata da un tempo in prevalenza asciutto e spesso soleggiato, ma il cielo si presenterà più nuvoloso o anche coperto sulla Toscana centro-settentrionale, sulla Liguria, sulle coste meridionali tirreniche e lungo i confini alpini, qui anche con qualche precipitazione. Temperature in aumento di giorno.

Per quanto riguarda domani, invece, alta pressione sull’Italia a garanzia di una giornata via via soleggiata su gran parte delle regioni.

Da segnalare soltanto una maggior nuvolosità al Sud, soprattutto in Calabria dove non si potrà escludere qualche piovasco occasionale sulle coste tirreniche e sulle zone interne e al mattino anche sui rilievi centrali. Temperature in

aumento su tutte le regioni, venti deboli di Maestrale.