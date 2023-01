L’Aquila. iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

LUNEDÌ 23 GENNAIO: Nord: Tempo subito in peggioramento al Nordest con neve in pianura in Emilia, neve in Trentino e sull’alto Veneto, pioggia e neve al Nordovest. Centro: Tempo instabile su Marche, Umbria, basso Lazio e provincia di Sassari. Attese nevicate fino in collina. Sarà più soleggiato altrove. Sud: Le precipitazioni a carattere sparso e intermittente riguarderanno principalmente le coste occidentali sicule e quelle campane.

MARTEDÌ 24 GENNAIO: Nord: Un fronte nuvoloso dai settori nordorientali si estenderà al resto delle regioni con precipitazioni, nevose sopra gli 800 metri circa. Centro: Maggior probabilità di precipitazioni sul basso Lazio e in Sardegna. Altrove il cielo si presenterà poco nuvoloso. Temperature stabili. Sud: La pressione aumenterà per cui il sole sarà prevalente su molti settori ma non sulla Sicilia, dove potranno verificarsi delle piogge.

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO:Nord: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e locali nebbie mattutine sulle zone pianeggianti. Temperature stazionarie. Centro: I venti di Grecale continuano ad addossare nubi sulle regioni adriatiche, ma con scarse precipitazioni. Rovesci invece su est Sardegna. Sud: Rimane attiva una circolazione instabile che interesserà solamente la Sicilia e la Sardegna orientale dove pioverà. Più sole altrove.