L’Aquila. ILMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Prosegue senza sosta il dominio assoluto dell’anticiclone delle Azzorre. Giornata asciutta e in gran parte soleggiata, anche con clima mite di giorno su tutte le regioni.

Non mancheranno annuvolamenti intensi, specie in Toscana e Liguria e locali banchi di nebbia mattutini, soprattutto sulla Pianura Padana centro-orientale. Isolate piogge sul Salento e sulla Calabria.

Per quanto riguarda domani, invece, anticiclone delle Azzorre in declino. Giornata con possibili nebbie e nubi basse al Nord (Pianura Padana) e in Toscana. Qualche annuvolamento al Sud, soleggiato altrove.

Dalla sera peggiora sui settori orientali, irrompono venti gelidi dalla Russia: nevicate a quote collinari sul Medio Adriatico, in estensione nella notte anche al Sud peninsulare, poi Sardegna ed estremo Nordovest.