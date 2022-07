Metanodotto Snam, Asbuc Paganica e San Gregorio: “Opera scellerata, bene assemblea dei sindaci”

Il fronte contrario a cui aderisce convintamente l’Asbuc, spiega Galletti, “sostiene che in numerosi punti del tracciato il metanodotto interferisce pesantemente sull’aspetto urbanistico dei territori, con i beni ambientali, con i diritti di uso civico e con le attività economiche, e non vengono rispettate le distanze di sicurezza per l’incolumità dei cittadini. A livello procedurale, si contesta la mancanza di uno studio sismico di dettaglio sull’intero tracciato che pure sarebbe un preciso obbligo, previsto dal decreto Via del 7 marzo 2011 e che andrebbe assolto prima della chiusura del procedimento autorizzativo, e non a posteriori. Argomentazioni ineccepibili, e che il governo non può ignorare, facendo finta di nulla ”.