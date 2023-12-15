Fano Adriano. Una suggestiva Messa natalizia interforze si è svolta a Fano Adriano, l’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Luigi Servi e organizzata dal prefetto di Teramo Fabrizio Stelo è stata curata dal comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Pasquale Saccone.

La funzione nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, è stata celebrata dal Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri Monsignor Lorenzo Leuzzi, concelebrata dal Cappellano della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise don Claudio Recchiuti. Un momento emozionante di raccoglimento molto sentito.