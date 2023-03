Pescara. “Come convenuto al termine dell’ultima audizione di Aspi in Commissione Ambiente alla Camera, è stato programmato per il prossimo 23 marzo 2023 il sopralluogo da parte di una delegazione della Commissione alle gallerie dell’Autostrada A14 Marche e Abruzzo, Direzione di Tronco Pescara per constatare lo stato dei lavori”. Lo comunica in una nota il vice presidente della Commissione Ambiente alla Camera e commissario regionale di Forza Italia per le Marche, Francesco Battistoni.

“Come vice presidente di Commissione – aggiunge – sarò presente in prima persona sul posto proprio per verificare lo stato dei lavori anche a seguito delle parziali rassicurazioni ricevute da Aspi in Commissione, soprattutto in merito al tratto San Benedetto del Tronto-Grottammare, per il quale sembrerebbero in programma delle prime rapide soluzioni sia per la viabilità sia, soprattutto, per la sicurezza nel tratto della Galleria Castello di Grottammare, da tempo al centro di tragiche vicende che hanno visto coinvolti troppi automobilisti”.

“Da parte nostra e come Forza Italia – conclude Battistoni – confermiamo la massima attenzione sul tema e confermo che questo sopralluogo, sarà soltanto la prima delle iniziative in programma per garantire la sicurezza della viabilità e la fruibilità di questo tratto autostradale che, ricordiamo, costituisce un’arteria di rilevanza fondamentale per lo sviluppo economico e turistico della regione Marche e che da troppo tempo aspetta una risposta risolutiva per la sicurezza e la viabilità e, sul punto, ringrazio il Collega e Presidente della Commissione Rotelli per aver calendarizzato, con estrema velocità, il sopralluogo in programma”.