Meritocrazia Italia Abruzzo scende in tre piazze abruzzesi dal 2 al 4 settembre

Pescara. Dopo il primo evento tenutosi a Silvi Marina, sabato 21 agosto ci sarà l’appuntamento di Pescara a cui seguirà infine quello di Avezzano sabato 28. A Pescara il luogo scelto è Corso Umberto I (Angolo con V.le Regina Margherita). Dalle 19:00 alle 23:00 sarà allestito un gazebo, con la presenza del coordinatore regionale, Micaela De Cicco, insieme al gruppo dirigenziale e una delegazione di associati, per far conoscere il movimento e per raccogliere le istanze e le adesioni dei cittadini che, in questi mesi, hanno testimoniato la loro vicinanza all’Associazione.

Un’iniziativa che si inserisce in un quadro di mobilitazione generale in tutta Italia, un momento di incontro e confronto aperto a tutti che sta riscuotendo notevole successo in termini di partecipazione e di nuove adesioni. Nell’appuntamento di Pescara, come negli altri, i militanti del Movimento illustreranno le proposte, fornendo materiale informativo ed, al tempo stesso, saranno disponibili al dialogo e al confronto raccontando e facendo conoscere le tante iniziative intraprese ed i numerosi progetti in cantiere a tutela degli italiani e degli abruzzesi.

In occasione dell’evento proseguirà il nuovo servizio “Dillo a MIA” rivolto a chiunque abbia voglia di condividere con il movimento pensieri, proposte, rilevazioni oppure criticità. All’interno dello stand saranno messi a disposizione dei fogli sui quali scrivere il proprio messaggio da imbucare nell’apposita urna pensata per raccogliere idee e sollecitazioni. In linea con il movimento nazionale, Meritocrazia Italia Abruzzo prosegue con passione e dedizione il percorso di vicinanza al proprio territorio e a tutti i cittadini.