Mercato coperto di Porta Nuova, D’Incecco: “Luogo nevralgico dell’economia cittadina”

Pescara. “Questa mattina, insieme ai consiglieri comunali della Lega Maria Luigia Montopolino e Andrea Salvati, sono stato al mercato coperto di Porta Nuova per incontrare gli operatori del settore, amici che sono l’ossatura dell’economia reale della Città e che hanno bisogno del nostro sostegno per ridare vitalità a un luogo storico, importante per il commercio”.

Cosi il capogruppo del Carroccio nel consiglio comunale pescarese, Vincenzo D’Incecco, candidato capolista al proporzionale al Senato per le elezioni politiche di domenica prossima. “Abbiamo parlato a lungo con gli operatori del settore mettendoli al corrente sul bando che uscirà a breve per l’assegnazione delle aree mercatali attualmente vuote. Il gruppo consigliare della Lega – sottolinea il Capogruppo – è estremamente sensibile alla tematica, nevralgica per lo sviluppo di un’importante zona di Pescara, per questo abbiamo insistito affinché il piano triennale delle opere pubbliche contenesse interventi sulle aree esterne del mercato, sui marciapiedi in via Orazio e in via dei Bastioni. Quest’amministrazione a trazione Lega ha stanziato 150.000 euro di opere pubbliche che partiranno nei prossimi mesi”. Conclude D’Incecco