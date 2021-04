Memorial Mario Parmegiani: torna domani a Popoli il bike contest di cross country abruzzese

Popoli. Appuntamento in sella per domani a Popoli, nel nome di Mario Parmegiani. Così, gli appassionati di mountain bike sono pronti a ritrovarsi per una promettente gara che aprirà la stagione 2021 dei contest di cross country in Abruzzo. Nonostante le restrizioni anti Covid-19, resta l’impegno sportivo affrontato con entusiasmo dagli organizzatori della Cicli Sport Mania e dall’amministrazione comunale di Popoli, nell’augurio di superare un periodo unico nel suo genere e di rivedere una rapida rinascita dello sport, grazie agli eventi organizzati in sicurezza, mediante l’utilizzo delle mascherine e dei distanziamenti interpersonali.

In seguito alle precedenti edizioni con un percorso unico granfondo: “La novità 2021 è la riproposizione dell’anello cross country di 10 chilometri da ripetere tre volte per le categorie juniores, under 23, élite e amatori, eccezion fatta per esordienti e allievi (1 giro). Dopo la partenza scaglionata per categoria da Piazza Paolini, si affronta un’ascesa asfaltata larga e comoda per immettersi nello sterrato. La salita è di circa 3 chilometri con pendenze tra 6% e il 10% fiancheggiando la riserva di Monte Corvo per arrivare al punto di massima altezza (600 metri di altitudine) denominato bivio dei Lupi. Segue una lunga discesa suddivisa in 3 tipologie di terreno, la prima larga e veloce con fondo battuto in sottobosco, la seconda con una pendenza maggiore e fondo scivoloso e poi la terza verso il castello Medievale del Duca Cantelmo con un single track facile ma con tornati stretti che non preoccupa un biker esperto. Il percorso si conclude nelle vie cittadine dove è richiesta particolare attenzione per la presenza di alcuni tratti in discesa nel centro del paese per ritornare a Piazza Paolini”.

Maurizio Falcini, a nome del comitato organizzatore della Cicli Sport Mania, ha dichiarato come questa manifestazione rappresenti: “Un compito ancora più impegnativo delle precedenti edizioni ma gratificante perché vogliamo riportare una ventata di entusiasmo a Popoli e tutto questo lo stiamo facendo per Mario. Con il Memorial abbiamo il privilegio di aprire la stagione della mountain bike con il nuovo circuitor regionale XCO Abruzzo Race. L’augurio è che tutto vada bene per gli atleti e per noi che organizziamo al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid. Chiediamo a tutti i presenti il massimo rispetto delle regole e di evitare gli assembramenti”.