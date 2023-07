San Salvo. Sport all’aria aperta, inclusione e animare il centro cittadino di San Salvo a ritmo di corsa podistica: tendono a questi principali obiettivi gli sforzi organizzativi della podistica San Salvo per mettere in scena sabato 22 luglio l’edizione numero 17 del Memorial Dino Potalivo, facente parte del circuito Corrilabruzzo Uisp.

La gara clou è quella competitiva con partenza alle 19 in via Istonia, antistante la villa comunale, insieme alla non competitiva di 4 chilometri.

Il programma è arricchito dalle gare di contorno per bambini e ragazzi dai 0 ai 15 anni su diverse distanze con partenza alle 18 per lasciare spazio alle 18:30 alla Corrinsieme (“Si corre insieme ai ragazzi down”) in collaborazione con l’Arda (acronimo di Associazione Regionale Down Abruzzo) sezione di Vasto.

Il main sponsor di questa edizione è Metamer (azienda fornitrice di luce e gas) per il quale la podistica San Salvo rivolge i suoi ringraziamenti per aver donato visibilità e prestigio in tutte le edizioni disputate. Le premiazioni interessano i primi cinque assoluti uomini e donne, i primi cinque di ogni categoria e le prime cinque società con il maggior numero di arrivati. “Ci attendiamo una cornice di pubblico e di atleti eccezionale – spiega Michele Colamarino, presidente della podistica San Salvo – con la possibilità di iscriversi sul posto anche prima della partenza. Abbiamo ripristinato il pasta party, allestito un ristoro dopo gara molto rinforzato e delle ricche premiazioni.

Concludiamo la serata in bellezza con il concerto di Silvia Mezzanotte a piazza San Vitale. Ringrazio l’amministrazione comunale di San Salvo e tutti i soci del mio direttivo che ci consentono di vivere delle forti emozioni”.