Memorial Cesare Pantalone: pronti al traguardo con la nuova gara ciclistica allievi di Sambuceto

Sambuceto.Emozioni su due ruote pronte al via. “È arrivata l’estate e per viverla nel migliore dei modi le Frecce Azzurre Sambuceto”, scrive il comunicato di Federciclismo Abruzzo, “con ben 70 anni di attività sulle spalle nel nome del ciclismo, si accingono a mettere finalmente in cantiere domenica 26 giugno la prima edizione del Memorial Cesare Pantalone. Un nuovo momento di confronto agonistico con i ragazzi della categoria allievi pronti a balzare agli onori delle cronache di questa corsa che assegna il titolo provinciale FCI Chieti. Con partenza alle 15:30 da via Mazzini, sono una quarantina i partecipanti a movimentare la corsa su un anello iniziale di 3,1 chilometri da compiere 16 volte nel centro abitato di Sambuceto per poi affrontare un altro circuito di 9 chilometri con il passaggio a San Giovanni Teatino nelle cui vicinanze è posto un gran premio della montagna prima di fare ritorno al traguardo di Sambuceto”.

“Alla gara di Sambuceto, l’Abruzzo è la regione che annovera il maggior numero di team alla partenza con la Frecce Azzurre Sambuceto (a fare gli onori di casa non solo come società organizzatrice ma con gli atleti Francesco D’Anastasio, Ivan Di Giovanni e la neo campionessa regionale FCI Abruzzo donne juniores Caterina D’Anastasio), il Pedale Teate (squadra del neo campione regionale FCI Abruzzo allievi Matteo Tullio), Il Team Go Fast, l’Asd Moreno Di Biase, l’Acd Guarenna, la Maniga Cycling Team, il Pedale Rossoblu Truentum, la D’Ascenzo Bike, l’Aran Cucine Vejus e il Pedale Sulmonese. Presente i team marchigiani della Recanati Marinelli Cantarini e del Pedale Rossoblu Picenum, dal Lazio il Velosport Ferentino Cycling Team, dalla Puglia il Team Go Fast Puglia e dall’estero la compagine belga Wielerclub Onder Ons Parike in cui milita il figlio, fratello e nipote d’arte Stefano Masciarelli”.