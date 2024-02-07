L’Aquila. Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni è arrivata all’Aquila alle 15.30 per la firma sui fondi di Sviluppo e Coesione con la Regione Abruzzo. Il documento sarà siglato nell’ambito dell’incontro su “Accordo di Sviluppo e Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo” in corso di svolgimento alla presenza di tutti i sindaci abruzzesi.

Il presidente Meloni siglerà il documento sui fondi di Sviluppo con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. In discussione la linea ferroviaria Pescara – Roma. Presenti i vertici di RFI. Presenti i parlamentari abruzzesi i sottosegretari D’Eremo e Bergamotto. Il presidente Meloni prima di entrare all’Auditorium è andata a parlare a un gruppo di lavoratori in protesta della Tecnocall dell’Aquila, 100 dipendenti circa in cassa integrazione straordinaria che per mancato rispetto della clausola sociale, rischiano di perdere il posto di lavoro.

“Sono particolarmente contenta della firma di questo accordo di Coesione e di tornare a L’Aquila, in un territorio a cui sono molto legata, eletta qui come parlamentare”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla firma a L’Aquila dell’Accordo di coesione e sviluppo tra governo e regione.