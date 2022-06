“Melodie di dONne”: iniziativa di riflessione e dibattito con candidato sindaco Biondi

L’Aquila. “Io non voglio provarci, voglio farcela” così Franca Masciulli, funzionaria presso un ente di ricerca e madre di una ragazza affetta da una forma di autismo grave, nel corso della sua toccante testimonianza al centro dell’evento “Melodie di dONne”, l’iniziativa promossa dalle candidate della coalizione di centrodestra a sostegno della ricandidatura a sindaco di Pierluigi Biondi nello splendido cortile di palazzo Natellis-Lopardi, gremito di persone, nel cuore del centro storico cittadino.

“La patologia di mia figlia richiede attenzioni particolari, non solo all’interno della famiglia, ma anche e soprattutto nell’ambito della società. Da donna, madre di due figlie adolescenti, professionista impegnata a tempo pieno nel mondo della ricerca – ha raccontato la Masciulli – , ho sperimentato l’ascolto attivo e la ricerca costante di energie e nuove soluzioni, anche grazie al supporto prezioso della Onlus Autismo Abruzzo, che conta solo a L’Aquila 350 famiglie iscritte, per affrontare nel migliore dei modi una situazione che coinvolge tutti i membri del nucleo familiare. Il ruolo della donna non è quello cui siamo abituate da retaggi culturali ormai superati, oggi c’è bisogno di tempo per realizzare se stesse e ognuna i propri obiettivi”.

L’incontro è stato aperto dalla perfomance musicale della violoncellista e sound designer, Flavia Massimo, già direttrice artistica di Paesaggi Sonori, un festival che porta la musica in contesti naturali e paesaggistici di pregio, “perché la musica, unitamente alla natura – ha detto la musicista -, regala qualcosa di unico che ci rende tutti uguali. Ho la fortuna di lavorare nel campo della musica perché è la mia passione, ma anche perché lo merito e per le donne, nel campo del professionismo, la meritocrazia è ancora un valore non propriamente considerato”.

Una riflessione sul ruolo della donna, troppo spesso lasciata sola da una società che non sa o non vuole farsi interprete delle esigenze e dei bisogni dell’universo femminile, in un pomeriggio animato da musica, testimonianze ma anche di risate che portano alla riflessione sul tema delle questioni di genere, della disparità sociale, della violenza fisica ed economica, con il monologo vibrante, e a tratti allegramente irriverente, dell’attrice Daniela Baldassarra.

“La risata può essere splendida forma di lotta per noi donne, se consideriamo che in alcuni paesi del mondo è addirittura vietato ridere in pubblico. L’ironia è invece il più grande sigillo del disappunto” ha detto la Baldassarra citando Mary Wollstonecraft, filosofa e scrittrice britannica, considerata la fondatrice del femminismo liberale, in merito alla riforma di se stesse e all’autostima personale quale strumento di riscatto.

Il sindaco Pierluigi Biondi, ricandidato per il centrodestra, ha ricordato “il coraggio e la forza delle donne, che più di altri hanno scontato le conseguenze della pandemia, molto spesso penalizzate sotto il profilo lavorativo ma anche sanitario, con rinunce a cure ed esami di prevenzione” e alcune delle iniziative più significative intraprese nel corso della sua amministrazione Biondi a favore delle donne e delle famiglie in generale.

Come l’istituzione del bando per l’assegnazione dei progetti Case e Map a nuclei familiari di nuova costituzione, single e coppie. Il progetto sperimentale “Famiglia, genitorialità e nuove generazioni” con il quale sono stati erogati buoni servizi e fornitura, con un investimento di oltre 50mila euro, a famiglie con figli da zero a tre anni. I tre bandi

per l’erogazione di contributi aggiuntivi circa la frequenza ai centri estivi per l’infanzia a nuclei familiari con bambini diversamente abili, oppure con reddito basso, nonché a enti e associazioni direttamente coinvolte nella fornitura del servizio. All’Equipe Territoriale per le adozioni e l’affidamento familiare, del settore Politiche Sociali e Cultura del Comune dell’Aquila, afferente il servizio di adozioni nazionali ed internazionali di affido familiare e il servizio per il piano nazionale di contrasto alla povertà, è stato destinato un immobile comunale. Un alloggio del progetto Case ad uso foresteria è stato invece assegnato alla Onlus “L’Aquila per i più piccoli” con lo scopo di accogliere i genitori dei bambini nati prematuri, non residenti nel Comune dell’Aquila, durante il periodo di degenza del neonato presso il

nosocomio aquilano. Un’altra abitazione è stata assegnata, a titolo gratuito, alla Onlus “Donatella Tellini” per la realizzazione della Casa Rifugio per donne vittime di violenza. Questa amministrazione ha autorizzato, inoltre, il Centro di procreazione assistita presso l’Ospedale San Salvatore e fornito contributi ai pubblici esercizi per l’acquisto di fasciatoi e attrezzature per bambini necessarie ad allestire uno spazio dedicato all’infanzia nei locali aperti al

pubblico.Nell’ambito del servizio delle Politiche Sociali, è stato predisposto un atto di indirizzo per l’istituzione del Centro servizi psicologico-sociali ed educativi integrati. Il Comitato Perdonanza, inoltre, ha destinato una donazione di 33mila euro, provento degli incassi dei biglietti venduti per i concerti nell’edizione 2020. Tra i beneficiari l’associazione Onlus “Viva!”, che sostiene le pazienti oncologiche, alla quale sono stati assegnati 10mila euro per l’acquisto di un macchinario per la diagnostica e una colonnina laparoscopica, l’associazione Onlus “L’Aquila per i più piccoli”, in prima linea per l’assistenza alle famiglie con figli neonati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale, per dotare di un’isola neonatale per l’assistenza, o la rianimazione in sala parto, l’ospedale San Salvatore.

Il link per riassistere all’evento: https://fb.watch/dnr1h14koh/