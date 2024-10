Pescara. I primi curiosi sono arrivati già per le partite di mercoledì e giovedì, a osservare e tifare gli atleti in campo per i tabelloni di qualificazione della Mediolanum Padel Cup – Pescara, quinta tappa dell’Open FITP da 15mila euro di Prize Money sviluppato in partnership con American Express. Un assaggio del “main draw” che inizierà domani al Magister Village di Montesilvano (aperto gratuitamente al pubblico) quando arriveranno i big del ranking maschile e femminile e quando la caccia al titolo entrerà nel vivo.

LE STAR DEL TABELLONE Attesissimo uno degli idoli indiscussi della “racchetta corta” made in Italy: Marco Cassetta, n° 5 ranking FITP prima fascia star* e primo azzurro a entrare nella top 100 mondiale, è l’uomo da battere a pochi giorni dai Mondiali in Qatar (in programma dal 28 ottobre al 2 novembre) per i quali è stato convocato in Nazionale. Una conferma scontata per il 25enne torinese, trascinatore dell’Italia agli Europei di luglio a Cagliari dove gli azzurri hanno conquistato l’argento contro la fortissima Spagna. Cassetta arriva in Abruzzo dopo il recente Major di Parigi, uno dei tanti tornei internazionali disputati quest’anno nei circuiti Premier Padel e CUPRA FIP Tour, i più importanti al mondo. Proprio in quest’ultimo ha fatto faville negli ultimi mesi conquistando due vittorie – a Biella e a Bandol, in Francia – oltre alle semifinali disputate in Messico e a Sassuolo. Accanto a lui, a formare la coppia numero uno del seeding, ci sarà un altro giovanissimo talento, il classe 2005 Alvaro Montiel Caruso. Proprio con Cassetta, l’italo-spagnolo ha conquistato a fine agosto la tappa a Bandol del CUPRA FIP Tour, balzando a un passo dalla top 100 mondiale, obiettivo che punta a raggiungere entro la fine dell’anno. Il talento di Montiel è una delle migliori espressioni della NextGen che la Federazione Internazionale Padel coltiva in tutto il mondo per la formazione di nuovi campioni e l’ulteriore crescita del padel. E anche su palcoscenici come la Mediolanum Padel Cup i fuoriclasse del futuro trovano terreno fertile per la crescita e il confronto con i campioni già affermati.

A sfidare i numeri uno in tabellone saranno altri due giocatori che promettono scintille. A brillare è Emiliano Martin Iriart, n° 5 ranking FITP prima fascia star*, argentino di origine abruzzese ma già da qualche anno in Italia. Iriart giocherà in coppia con un altro italo-argentino, Joshua Pirraglia, arrivato nel 2021 da Buenos Aires e subito in evidenza nei tornei in Italia e del circuito CUPRA FIP Tour: proprio in quest’ultimo, lo scorso maggio, Pirraglia ha conquistato il titolo in un altro torneo abruzzese, il Promotion di Giulianova, in coppia con l’azzurro Michele Bruno. Nella top 25 FITP figura anche Fabricio Ivan Cattaneo, insieme a Juan Ramiro Irigoitia (3). In evidenza poi la “pareja” numero 4 del tabellone, dove insieme a Francesco Ferro spicca un altro NextGen: Giuseppe Fino, 17enne campione juniores in Sicilia e lo scorso giugno vincitore del Promises di Roma, disputato durante il Major del Foro Italico. Tra i giovanissimi in campo ci sarà il 16enne Alessandro Pirrotta, e tra le altre teste di serie figurano David Verde, Lorenzo Rossi, Roberto Cutuli e Umberto Prezioso.

LE BIG AL FEMMINILE Anche l’entry list femminile garantisce spettacolo: si parte con le numero uno Caterina Baldi e Giulia Dal Pozzo, rispettivamente numero 9 e 13 nel ranking FITP e fresche vincitrici del FIP Promotion in Croazia. Le due sono state la coppia rivelazione nella tappa di Roma, dove hanno conquistato la finale prima di cedere alle azzurre Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena, le grandi favorite dell’appuntamento romano. Baldi e Dal Pozzo sono ora la coppia da battere, e a fare loro concorrenza sarà Lara Meccico (20), finalista nelle tappe di Palermo e Bari. Tra le “magnifiche 20” del ranking anche Giorgia Rosi (10), pure rientrata da poco dal Promotion croato e che a Montesilvano giocherà con Martina Pugliesi; in primo piano c’è poi Elsa Terranova (12), in coppia con Camilla Livioni, mentre tra le grandi novità figura Elena Schiattelli, due volte campionessa d’Italia con il team del Circolo Canottieri Aniene e promossa da poco nella prima fascia, dove è la numero 21.

IL PROGRAMMA Al Magister Village è quindi in arrivo un venerdì dal programma fittissimo: per il torneo maschile sarà l’ora di sedicesimi e ottavi di finale, mentre le ragazze disputeranno gli ottavi e i quarti. La giornata di sabato sarà dedicata ai quarti maschili, con il torneo femminile che invece vivrà la fase clou con semifinali e finale. Domenica 20, infine, sarà l’ora della finale maschile, e di un’altra sfida speciale. A ora di pranzo – intorno alle 14 – arriverà il momento delle quattro “legend” del pallone: Vincent Candela, Gigi Di Biagio, Christian Panucci e Gianluca Zambrotta si affronteranno all’ultimo punto, in una partita che regalerà al pubblico – oltre allo spettacolo in campo – anche la possibilità di avvicinare i quattro “big” per un selfie, un autografo o un saluto dal vivo.

GLI ALTRI EVENTI Al torneo Open e alla sfida dei calciatori si affiancherà un ricco programma di eventi collaterali. Si parte con il Torneo Corporate, dedicato ai clienti e gli ospiti di Banca Mediolanum, un appuntamento all’insegna del divertimento e della socializzazione, così come accaduto nelle precedenti tappe a Venezia, a Palermo, a Bari e a Roma. Occhi anche sul Clinic Top Coach: il Top Coach Saverio Palmieri, ex azzurro, maestro federale nazionale e voce tecnica di Sky Sport – oltre che protagonista nei quadri tecnici della Nazionale maschile e femminile con cui ha conquistato l’argento europeo a Cagliari – darà vita a un Clinic dedicato agli ospiti di Banca Mediolanum. Non poteva mancare l’inclusive padel con l’associazione Bionic People guidata da Alessandro Ossola, atleta paralimpico nelle gare di velocità e da tempo impegnato nell’organizzazione di eventi inclusivi e di socializzazione nel mondo del padel. Ossola e altri membri dell’associazione Bionic People si esibiranno insieme agli ospiti di Banca Mediolanum in un match di padel inclusivo.

JOMA Come nei primi quattro appuntamenti dell’Open (a Venezia, Palermo, Bari e Roma) anche in questa tappa della Mediolanum Padel Cup è Joma a vestire gli atleti fornendo la maglietta ufficiale dell’evento. Durante la settimana del torneo sarà inoltre possibile provare gratuitamente le racchette test.

CUPRA Giovane brand automotive contemporaneo e non convenzionale che unisce emozione, elettrificazione e prestazioni per ispirare il mondo da Barcellona. Creato nel 2018 è diventato uno dei marchi automobilistici in più rapida crescita in Europa, dall’inizio del suo percorso CUPRA ha abbracciato il mondo del padel all’insegna di valori importanti quali sportività, inclusione, fairplay, spirito d’innovazione, capacità di reinventarsi e stabilire nuove regole del gioco, sfidando lo status quo. In occasione del torneo Mediolanum Padel Cup, CUPRA sarà presente come official sponsor, schierando le ultime novità di prodotto della gamma recentemente lanciate sul mercato: dall’iconica CUPRA Formentor nella sua nuova veste, alla nuova CUPRA Leon e il SUV coupé 100% elettrico CUPRA Tavascan.

FONDAZIONE MEDIOLANUM EF. L’attenzione e la cura verso la NextGen è un obiettivo primario dello sport e in particolare degli sport di racchetta per trasmettere i migliori valori sportivi, etici ed educativi alle nuove generazioni. L’impegno verso il popolo dei bimbi è al centro della missione di Fondazione Mediolanum, nata nel 2001 e che dal 2005 concentra il proprio impegno per intervenire in aiuto dei più piccoli in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Le sei tappe del Torneo Mediolanum Padel Cup sono anche un’occasione per sensibilizzare giocatori e spettatori a favore del progetto “Voglio Andare a Scuola”, la raccolta fondi annuale per prevenire e contrastare la dispersione scolastica minorile che in Italia colpisce circa tre milioni di bambini e bambine. A determinare l’abbandono non sono soltanto le difficoltà economiche, ma anche quelle emotive legate ai disturbi dell’apprendimento e alle esperienze didattiche e sociali sfavorevoli. Problemi acuiti dopo la pandemia. Per questo Fondazione Mediolanum ha deciso di impegnarsi per tutto il 2024, insieme a Fondazione L’Albero della Vita, CIAI e IL MANTO scs, con la raccolta fondi “Voglio andare a scuola” con l’obiettivo di aiutare, in tutta Italia, 680 minori a rischio abbandono precoce degli studi dando loro sostegno e potenziamento didattico extrascolastico.