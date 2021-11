Medici no vax, l’ordine professionale dell’Aquila ne sospende due: in Italia i casi sono 2178

L’Aquila. Sospesi dal servizio in quanto non vaccinati contro il covid. Sono due medici che fanno parte dell’ordine professionale della provincia dell’Aquila che però lavorano in altre Asl. Il provvedimento di sospensione è stato notificato dall’ordine aquilano.

In Italia 2178 medici sospesi, 522 si sono vaccinati ma 1656 ancora non immunizzati

In valore assoluto, aumentano i medici che si sono vaccinati dopo essere stati sospesi: sono stati, sinora, 522 su 2178 sospesi ai sensi del DL 44, quasi uno su quattro. Attualmente restano sospesi per non aver ancora adempiuto all’obbligo vaccinale 1656 tra medici e odontoiatri.

Lo ha reso noto la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che riceve via via il flusso di dati dagli Ordini provinciali.

