Medaglia di bronzo al valore aeronautico a Remo Antonio Ranalletta per l’impegno durante l’emergenza Covid

Celano. La medaglia di bronzo al valore aeronautico a Remo Antonio Ranalletta come ringraziamento per l’impegno profuso durante l’emergenza Covid.

L’ufficiale medico originario di Celano si è impegnato senza mai fermarsi durante la seconda fase della pandemia.

Il 37enne ha prestato servizio nei primi mesi del 2020 in Lombardia, a Alzano Lombardo territorio particolarmente colpito dal covid, e poi a Clusone, in provincia di Bergamo, dove ha garantito assistenza ai cittadini rinchiusi in casa “operando senza riserve e rivelando umanità, professionalità e coraggio fuori dal comune”.

Per questo l’Aeronautica ha deciso di conferire il riconoscimento a Ranalletta che ha operato “in un contesto di emergenza globale per il diffondersi dell’infezione da Covid 19, affrontava con generosità e coraggio la critica condizione in cui versavano gli ospedali del territorio, supportando le attività della sanità civile proprio nell’epicentro dell’emergenza per il contenimento dell’epidemia”.

Per l’Aeronautica Ranalletta ha messo in evidenza “le qualità umane e professionali, nonché l’espressione dei più nobili valori aeronautici, virtù che gli hanno consentito di distinguersi quale esempio di medico e ufficiale dotato di eccezionale dedizione e altruismo,”