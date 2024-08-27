San Demetrio. Grande appuntamento con la musica a San Demetrio ne’ Vestini. Il Festival TRA, la Transumanza che unisce porta nel comune aquilano un artista di fama internazionale, Max Gazzè: concerto gratuito giovedì 29 agosto nell’area del Parco delle Scuole. Un evento molto atteso, che va ad arricchire il già variegato programma di eventi che riempie, negli ultimi giorni di agosto, il territorio aquilano, riunito nel grande appuntamento della Perdonanza Celestiniana. In questo caso, sono i Comuni dei Tratturi a diventare cornici di appuntamenti importanti, nel corso di un Festival giunto alla sua quarta edizione e che, per quest’anno, sta animando l’antica via del Tratturo abruzzese con 27 eventi.

“Il Festival TRA, di cui il Comune di San Demetrio ne’ Vestini è stato pioniere – e, a tal proposito, colgo l’occasione per ricordare il fondamentale contributo del compianto Pierluigi Imperiale – sta crescendo di anno in anno e, oggi, siamo orgogliosi di ospitare un artista di livello internazionale grazie alla collaborazione tra la Regione Abruzzo e l’amministrazione comunale di San Demetrio”, sottolinea il sindaco Antonio Di Bartolomeo, che invita tutti all’appuntamento. “Siamo pronti ad accogliere migliaia di persone, sicuri che il concerto che vedrà sul palco Max Gazzè, accompagnato dall’Orchestra del Saltarello, sarà un grande spettacolo. Inoltre, dopo il concerto, la festa continuerà con musica elettronica dal vivo”, conclude il primo cittadino. Il Festival TRA è promosso dal Consiglio regionale d’Abruzzo. L’assessore regionale Roberto Santangelo evidenzia: “Il Festival della Transumanza richiama le antiche tradizioni abruzzesi e mira a favorire la conoscenza del patrimonio culturale, custodito negli antichi borghi del nostro territorio, con eventi che sostengono il rilancio dei comuni delle aree interne. Il Comune di San Demetrio, già da molti anni attivo nella rievocazione della transumanza, e la Giunta Regionale intendono valorizzare ancora di più la manifestazione con uno spettacolo inedito di Max Gazzè che si esibirà con l’Orchestra popolare del Saltarello, per offrire alla comunità locale, e soprattutto ai giovani, una serata d’eccezione.

A disposizione di chi arriverà a San Demetrio ne’ Vestini per prendere parte all’appuntamento ci sarà un parcheggio unico su un’area di 36mila metri.

Ingresso a partire dalle ore 18, fino a esaurimento posti: quando la platea avrà raggiunto capienza massima non sarà più consentito l’accesso. È consigliabile arrivare con largo anticipo.