Teramo. “Da sei mesi ho spesso in testa l’Abruzzo, Regione che in passato non è stata spesso valorizzata. Riguardo all’autostrada A24/A25 penso che ho fatto più riunioni di tutti in assoluto: più dell’Autosole, della Milano Laghi ecc. Perchè qui c’è una eredità pesantissima.

Manutenzioni non fatte, concessioni ritirate, viadotti, Gran Sasso… il mio obiettivo con il Commissario è aprire i cantieri e lavorare sui viadotti. A me piacerebbe ridurre e col tempo abolire il pedaggio su questa autostrada”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini nel suo tour elettorale a sostegno del candidato del centrodestra Carlo Antonetti. Per Salvini “gli abruzzesi hanno pagato tanto in termini di tempo e denari e quindi è giusto far tornare a loro questo sacrificio”.