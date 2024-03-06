Ortona. Il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini domani, giovedì 7 marzo, alle ore 12.30, sarà ad Ortona per una visita al porto e alla sede della Capitaneria, in via Cervana. Ad accompagnarlo, il Sottosegretario di Stato al Masaf e segretario regionale della Lega Abruzzo Luigi D’Eramo.

Salvini trascorrerà tutta la giornata nella provincia di Chieti, incontrando cittadini, amministratori e i candidati della Lega del collegio di Chieti alle elezioni regionali del 10 marzo. Prima della visita al porto di Ortona, alle ore 11, sarà ad Orsogna al teatro comunale “Camillo De Nardis”, in piazza Mazzini. Nel pomeriggio, alle ore 18, parteciperà ad un incontro pubblico a Vasto, a Palazzo D’Avalos, in piazza Lucio Valerio Pudente. Alle ore 20, sarà a Lanciano, al Teatro Fenaroli, in strada de’ Frentani 6. A tutti gli incontri saranno presenti il Sottosegretario D’Eramo, il Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali Alberto Bagnai, il coordinatore provinciale Lega Chieti Maurizio Bucci e i candidati della Lega. “Il nostro leader Salvini – sottolinea D’Eramo – sarà domani per la sesta volta in pochi giorni, nella nostra regione, tra la gente con la disponibilità che lo ha sempre contraddistinto e per visitare le nostre infrastrutture. Insieme, nei prossimi 5 anni, realizzeremo i tanti progetti in cantiere per migliorare la vita degli abruzzesi e rendere territorio e imprese sempre più competitivi”.