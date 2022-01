Mattarella, Fina (PD): Vittoria del Paese grazie a Letta, Marsilio grande elettore del suo partito ma non dell’Abruzzo

Pescara. Il rappresentante e segretario PD abruzzese Michele Fina interviene sul tema politico nazionale, in un mese tutt’altro che fermo sul piano di nuovi sviluppi e possibili evoluzioni: “Il merito di Enrico Letta non è quello di aver fatto vincere il Pd ma quello di aver fatto vincere il Paese. Che è stato esattamente quello che si è proposto e ci ha proposto fin dall’inizio, con il coraggio di aprire da subito ad un accordo largo e con la fermezza nel non partecipare al triste gioco della proposta e poi del ritiro di nomi uno dopo l’altro”: lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese. Fina prosegue: “Questo deve essere sempre il Pd e questo ha dimostrato di essere: la principale infrastruttura della democrazia italiana, capace di ascoltare la volontà popolare e di tutelare l’autorevolezza delle istituzioni”.

“Con Sergio Mattarella le italiane e gli italiani possono continuare a contare in una figura di assoluta garanzia per tutti. Sbaglia Fratelli d’Italia a mancare anche questo appuntamento di coesione nazionale, inseguendo strumentalmente un voto anticipato che gli italiani non stanno chiedendo, soprattutto per il momento delicato che stiamo attraversando. Marco Marsilio si è confermato un grande elettore del suo partito ma non della nostra Regione; ha partecipato all’incontro della Conferenza della Regioni con Sergio Mattarella per comunicargli la sua contrarietà alla rielezione che gli hanno invece chiesto tutto gli altri Presidenti di Regione. Sono certo che la stragrande maggioranza degli abruzzesi siano al fianco del Presidente Mattarella; una stragrande maggioranza non rappresentata dal Presidente della Regione” conclude il segretario piddino.