Masciarelli Art Project: seconda edizione tra arte, design e natura.

Una tiepida serata ottobrina per un connubio perfetto tra arte, natura, vino e convivialità: questa l’atmosfera in cui si è tenuta la presentazione della seconda edizione di Masciarelli Art Project presso il wine resort Castello di Semivicoli a Casacanditella (Ch) lo scorso 8 Ottobre.

Si accede al primo piano per l’aperitivo e, mentre la musica dal vivo circonda le conversazioni, pian piano emergono alla vista minuscoli dettagli dorati che come punti luminosi emergono dagli oggetti che arredano i salotti: sono alcune delle quattrocento microinfusioni con forme di elementi naturali, animali e piante, sparse per il castello, poggiate-mai-casualmente su mobili, legni, infissi e contenitori e realizzate dall’artista-designer Marcantonio. L’artista, di fama internazionale, è stato chiamato dalla famiglia Masciarelli per interpretare la seconda edizione dell’evento e lasciare la propria visione artistica impressa sul luogo che Gianni Masciarelli scelse, nel 2004, di acquistare e restaurare con cura maniacale perché diventasse simbolo di una prestigiosa tradizione legata tanto alla terra d’Abruzzo, quanto al sapere e al gusto del bello.

“Durante il mio soggiorno al Castello di Semivicoli ho fin da subito riscontrato la presenza di una profonda armonia tra le tradizioni, la bellezza del luogo e la natura che lo popola” afferma Marcantonio “Visitando le vigne in compagnia di Miriam Masciarelli i nostri discorsi vertevano così tanto su elementi naturali come la coccinella, insetto amico della vite, l’instancabile ape e la varietà di erbe e piante intorno ai vigneti, che ho pensato di andare ad esaltare con la mia opera e con l’etichetta proprio questo straordinario equilibrio, ponendo l’accendo sui suoi protagonisti”.

Ad Naturam: un momento della presentazione. Al centro, Marcantonio e Miriam Lee Masciarelli. A destra, Marina Cvetic con Mario Di Paolo.

Marcantonio, tra le figure di spicco nel panorama internazionale dell’arte contemporanea, celebre per la sua ricerca che indaga la connessione tra uomo e natura, dopo un periodo di residenza nel mese di febbraio presso il Castello di Semivicoli ha realizzato l’installazione site-specific Ad Naturam e un’etichetta per la limited edition del Villa Gemma Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva 2017.

“Dopo il grande successo della scorso anno che ha visto protagonista Job Smeets siamo liete di presentare la seconda edizione di Masciarelli Art Project”. afferma Miriam Lee Masciarelli. “Abbiamo fortemente voluto Marcantonio poiché siamo convinte che la sua straordinaria poetica saprà interpretare in modo unico il ricco patrimonio che si nasconde dietro la viticultura e la magia che viviamo ogni giorno nelle nostre cantine”.

In linea con l’installazione, Marcantonio ha creato l’etichetta della limited edition di uno dei vini più celebri di Casa Masciarelli: il Villa Gemma Montepulciano d’Abruzzo Riserva Doc 2017. L’etichetta registra anche il contributo del pluripremiato designer Mario Di Paolo, direttore creativo dell’agency Spazio Di Paolo.

Marcantonio ha ideato la raffinata etichetta ispirandosi ai rami della “Quercia di Gianni”, un albero secolare simbolo dell’azienda posizionato tra i ventennali vigneti di Montepulciano nella contrada schiavone a S. Martino sulla Marrucina. Marcantonio, ispirato dal luogo suggestivo in cui Gianni Masciarelli amava meditare e osservare le sue vigne, ha voluto infatti ritrarre per l’etichetta la maestosità sprigionata dalla pianta, che avvolge come in un abbraccio dall’atmosfera unica.

Una piccola coccinella dorata – in continuità con gli elementi dell’installazione Ad Naturam – sovrasta l’etichetta come se si fosse appena delicatamente posata sulla bottiglia.

Masciarelli Art Project, Ad Naturam: dettagli delle 400 opere diffuse nel castello. Masciarelli Art Project, Ad Naturam: i vini degustati durante la cena Masciarelli Art Project, Ad Naturam: un momento della serata Masciarelli Art Project, Ad Naturam by Marcantonio

Ed ecco dispiegarsi allegramente il mondo di coccinelle, api, germogli, chiocce, foglie e alveari a grandezza naturale, che sembrano voler entrare in punta di piedi nelle stanze, nella Bottaia, nella Sala Nobile nel Giardino Segreto… al visitatore il piacere di scoprirli e contemplarli silenziosamente, così vivaci, simbolo della preziosa biodiversità che popola i vigneti.