Mascherine all’aperto, sottosegretario alla Salute Costa: agosto mese in cui potremo toglierle

“Agosto sarà il mese in cui potremo probabilmente togliere la mascherina all’aperto. Si tratta di una questione di credibilità e di fiducia”. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

“Nel momento in cui sosteniamo che il vaccino è l’unica via di uscita da questa pandemia dobbiamo avere anche il coraggio di dare prospettive”, ha aggiunto parlando dal Casinò di Sanremo,”con questi ritmi vuol dire che ad agosto avremo somministrato oltre 75 milioni di dosi di vaccino e se non iniziamo a dire che con quelle quantità possiamo ragionare di togliere le mascherine all’aperto, rischiamo di non essere credibili”.

“Sulla gratuità dei tamponi”, spiega Costa,”è chiaro che dobbiamo fare una riflessione, c’è una questione economica da valutare. Se ci saranno le condizioni, ben venga. Sui tamponi la medicina sta facendo passi avanti – ha aggiunto – C’è anche l’apertura a quelli salivari, che certamente dal punto di vista dei costi possono essere più contenuti rispetto agli altri. Lo sforzo quotidiano della scienza e della politica è di creare le condizioni migliori, affinché i cittadini possano tornare alla normalità, a viaggiare e a vivere”.

Sul turismo Costa ha poi aggiunto: “Abbiamo cercato di mettere in atto già alcuni sostegni per incentivare il turismo, pensiamo al green pass europeo che sarà uno strumento importante che andrà in vigore dal primo di luglio”.