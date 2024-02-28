L’Aquila. Presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a cui ha partecipato l’Assessore alle Pari Opportunità, Ersilia Lancia, il cartellone di eventi promossi dall’Amministrazione comunale che compongono il programma dell’iniziativa denominata “Marzo in Rosa”.

Si inizia il 4 marzo, alle ore 10 a Palazzo Margherita, con un confronto sul tema “Non ti amo da morire – Strumenti di contrasto alla violenza di genere” cui parteciperanno l’Onorevole Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, Fabio Picuti, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila f.f. referente Codice Rosso, Roberta D’Avolio, Sostituto Procuratore presso il Tribunale dell’Aquila e presidente Ges ANM Abruzzo.

Il 6 marzo, presso il campo sportivo di San Gregorio alle ore 15, si svolgerà un’amichevole di calcio “Contro ogni discriminazione di genere” tra la rappresentativa regionale femminile under 17 e L’Aquila 1927. Nelle serate del 7 e dell’8 marzo, inoltre, la Fontana luminosa sarà illuminata di giallo. La mattina dell’8 marzo, alle ore 10 a Palazzo Margherita, amministratici e rappresentanti del mondo istituzionale locale saranno protagoniste del dibattito sul tema “Le amministratrici del territorio si incontrano – Protagonismo e ruolo delle donne nelle amministrazioni locali”.

Il 13 marzo, all’Auditorium del Parco alle 10:30, gli studenti degli istituti scolastici cittadini assisteranno allo spettacolo teatrale “Radio 110MHZ: di donne, di sogni, di canzoni”. Il 13 e il 20 marzo, alle ore 16:30 a Palazzo Margherita, spazio alle donne aquilane che hanno fatto la storia della nostra città con il convegno (ingresso libero) dal titolo “Il segno delle donne”.

Il 14 marzo, alle ore 10 a Palazzo Margherita, verrà illustrato il progetto “Valigia di salvataggio – Per non tornare indietro”: interverranno Katia Pacelli, psicologa e Direttore generale dell’associazione Salvamamme, Mara Sacchetti, Vicepresidente Associazione Donatella Tellini ed operatrice CAV, Rosalba Angeloni, Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura dell’Aquila.

Il 16 e il 23 marzo sono stati promossi dei corsi di autodifesa in collaborazione con la Asd Jujitsu Academy: appuntamento presso la palestra “Attiva” alle ore 16. Si chiude il 18 marzo, alle ore 10 al Palazzetto dei Nobili, con il convegno sul tema “Educazione finanziaria – Un passo avanti per l’emancipazione e la gestione finanziaria quotidiana” realizzato in collaborazione con la Banca d’Italia e l’Ania.