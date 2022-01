Martinsicuro, 150mila euro di finanziamento dalla Regione: interventi su impianto sportivo “Tempo Libero”

Martinsicuro. Il Comune di Martinsicuro ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Abruzzo di 150 mila euro, mediante la Legge Regionale 12 gennaio 2018 e s.m.i. per interventi di impiantistica sportiva, che serviranno per realizzare importanti lavori all’interno dell’impianto sportivo “Tempo Libero”. Gli interventi, per una spesa complessiva di circa 200 mila euro (la restante parte verrà coperta con fondi comunali) riguarderanno: realizzazione di una nuova balaustra della pista di pattinaggio; sostituzione dell’impianto di illuminazione della pista con un impianto a led con n. 2 torri faro in sostituzione dei n. 21 pali esistenti; realizzazione di un impianto di illuminazione mediante l’istallazione di un impianto di tipo UPS; impermeabilizzazione della copertura del tunnel e rigenerazione della ringhiera di protezione; risanamento dei servizi igienici e degli spogliatoi. “Durante il nostro mandato abbiamo investito oltre 400 mila euro in interventi, manutenzioni e nuove opere all’interno del “Tempo Libero”, una delle strutture sportive storiche del nostro territorio e che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello del nostro comune” dichiara il Sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni. “Ancora una volta questa Amministrazione è riuscita a intercettare, grazie al lavoro degli uffici e degli amministratori, importanti finanziamenti e risorse pubbliche da mettere al servizio della collettività grazie ad un attento lavoro di analisi e programmazione”.

“Sono contenta di aver ottenuto anche questo finanziamento perché ci dà un ulteriore possibilità di continuare il processo di recupero e rigenerazione, iniziato già dai primi mesi del nostro mandato, di questo impianto sportivo” spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Monica Persiani. “L’impianto infatti, oltre ad ospitare due tra le più prestigiose associazioni sportive dilettantistiche del territorio comunale (la A.S.D. Rolling Pattinatori “D. Bosica” e l’A.S.D. Circolo Tennis Martinsicuro) viene giornalmente fruito da bambini che utilizzano l’area verde attrezzata esistente all’interno della struttura, motivo per cui considero questo impianto uno spazio vitale per l’intera comunità e le opere che sono state finanziate risultano quindi di grande importanza per l’intero territorio”.

“La vocazione sportiva che abbiamo nella nostra città e l’impegno che stiamo mettendo per rilanciare l’impiantistica sportiva territoriale e tutte le potenzialità del suo indotto è significativa alla luce di quest’ultimo traguardo” sottolinea il Consigliere delegato allo sport Alessandro Casmirri. “Il nuovo anno non poteva iniziare in modo migliore. Un grande risultato frutto del lavoro degli uffici, perché abbiamo saputo calibrare bene i tempi di predisposizione del progetto per partecipare al bando e individuare le criticità dei nostri impianti sportivi che cogliessero lo spirito di rilancio che era al centro della linea di indirizzo del mandato. Il nostro obiettivo è quello di intervenire su tutti gli impianti sportivi, in modo tale che si possano moltiplicare le proposte di vocazione sportiva in una condizione di lustro e sicurezza. Perché ciò accada serve fornire i luoghi e attrezzature necessarie allo svolgimento di eventi, grandi e piccoli, all’aperto e al chiuso. Il segno della qualità del lavoro che stiamo facendo è che queste somme vengono dopo diversi interventi iniziati dai primi mesi del mio mandato, e che spero possa concludersi completando i restanti impianti e aree della nostra città. Andando in giro noto però che c’è ancora tanto da fare!! Le strutture servono per far crescere i giovani nel modo migliore. Mi auguro che il 2022 sia un anno pieno di salute e che si riesca ad avere un poco più di libertà visto che da due anni stiamo vivendo una situazione difficile. Resto a disposizione di tutte le associazioni sportive nel raccogliere le loro esigenze e problematiche legate all’organizzazione e al miglioramento delle strutture mancanti, il mio messaggio positivo è che Martinsicuro è un luogo in cui lo sport si vive e si coltiva, perché oggi più che mai è un simbolo di speranza, e noi vogliamo dare a questa speranza tutte le energie per un futuro migliore, facendo innamorare tante persone al mondo dello sport qualsiasi esso sia”.