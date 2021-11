Marsilio ribadisce il no al super green pass e rilancia: “Una fetta di popolazione si può convincere con indennizzi”

Chieti. “È una questione di numeri, ormai viaggiamo sul 90 per cento di persone vaccinate e se il super green pass serve a tenere a casa le persone che non si sono vaccinate, però dandogli comunque la libertà, come è normale che sia, di andare a lavorare, di prendere gli autobus, di andare in fabbrica, di stare nei luoghi dove normalimente si svolge la vita sociale, quindi gli si dà la punizione di non andare al cinema, al ristorante, allo stadio, come se stessero in continuazione a ballare dentro le discoteche o a fare queste attività, si riduce di pochissimo la circolazione”.

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio “torna a parlare di super green pass”e conferma tutto quanto detto già ieri durante la trasmissione di Sky Tg24 che ha fatto infuriare il consigliere del Pd, Silvio Paolucci.

“L’obiettivo vero è non favorire la circolazione del virus e quindi puntare sulle barriere alla circolazione del virus costituite dal vaccino. Sono contento e soddisfatto dell’anticipo a cinque mesi, spero che questo anticipo venga presto formalizzato ed esteso a tutte le categorie di età, perchè abbiamo persone che sono state vaccinate ma ch ein questo momento non possono ricevere la terza dose. Ho suggerito al Governo di inserire comunque questo diritto di indennizzo che aiuta a trasmettere un messaggio rassicurante alla popolazione, almeno a quella parte di popolazione che non si sta vaccinando, non perchè sia terrapiattista o irriducibilmente complottista e non vax ma perchè continua a coltivare dubbi e perplessità che un messaggio chiaro e forte da parte dello Stato potrebbe fugare e quindi portare le persone a incrementare la campagna vaccinale”.

Incremento contagi, situazione non preoccupante

“Sono abbastanza sereno e ottimista, per altro, nei giorni che sono seguiti a quelle prime proiezioni, la curva conferma questo dato, non ci sono incrementi significativi delle terapie intensive o delle ospedalizzazioni e speriamo di poter tenere sotto controllo il numero. Lo continueremo a fare raccomandando alle persone di adottare le misure di sicurezza”.

