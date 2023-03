Avezzano. Con la presentazione della prima donna macchinista in Abruzzo, oggi nel corso di una conferenza stampa in treno, a Lanciano (Chieti) Regione Abruzzo e Tua hanno fatto il punto sulle strategie aziendali legate al trasporto su rotaia. Il presidente della Regione Marco Marsilio ha annunciato l’arrivo di tre nuovi treni.

“L’8 marzo non potevamo celebrare meglio la Giornata della Donna con un treno rosa che è dedicato alle donne e a una grande donna come Sabina Santilli, fondatrice della Lega del Filo d’Oro. Si parla di gap tra uomo e donna, ma in Tua non accade quello che si verifica in altri settori con diversità di compiti e retribuzioni. La Regione punta sempre più sul trasporto pubblico locale e in questo caso stiamo potenziando il servizio ferroviario con un servizio più dinamico. Servizio diretto sull’Aquila e poi i viaggi fatti con i treni Tua a Roma. Speriamo per la Roma-Pescara e la linea adriatica in un potenziamento, chiederemo a Trenitalia di gestire con Tua più chilometri per servire meglio la nostra utenza. Ci stiamo muovendo in questo senso e attendiamo entro pochi mesi altri tre nuovi treni (per un investimento di 18 milioni)”.

“Iniziativa lodevole e significativa quella di oggi che si inserisce pienamente sulle politiche aziendali visto che il Cda vede anche la presenza di donne. Lavoriamo per favorire la presenza femminile per merito in azienda dove su 183 neoassunti, 30 sono donne” ha detto il direttore generale di Tua Maximilian Di Pasquale: Il presidente della Tua

Gabriele De Angelis ha aggiunto: “Le professionalità femminili trovano in Tua ampio spazio nei vari comparti. Oggi siamo nella divisione ferroviaria abbiamo il maggior numero di donne (25 su 118) e dunque siamo orgogliosi. Nuove sfide ci attendono per sviluppare la divisione ferro in Abruzzo, così come richiesto dalla Regione che è l’azionista dell’azienda. Stiamo lavorando anche e soprattutto per il futuro, come evidenziato dai diversi viaggi fatti a Roma con treni Tua”.