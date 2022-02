Marketing turistico, Giulianova si prepara all’estate e arriva Santinato: “È l’offerta a creare la domanda”

Giulianova. L’accoglienza a grandi linee. L’ha spiegata, questa mattina, in sala consiliare, Mauro Santinato, uno dei massimi esperti italiani di strategie di marketing turistico e consulente di noti marchi e catene alberghiere. Riminese, è da oltre trent’anni analizzatore di dati e programmatore di interventi finalizzati a migliorare e diffondere l’immagine di comuni e territori.

Stamattina, presenti il Sindaco Jwan Costantini, l’assessore Paolo Giorgini e il Presidente della Consulta del Turismo Andrea Tafa’, Santinato ha fornito agli operatori turistici le linee guida indispensabili alla redazione di uno strumento che servirà a pianificare e razionalizzare iniziative e progetti. I risultati attesi da Amministrazione e operatori, mirano a collocare Giulianova nel mercato nazionale e internazionale delle vacanze, e a farlo in un posto di rilievo, efficace, duraturo.

“Due anni di pandemia – ha detto Santinato – hanno ovviamente ferito e indebolito il turismo, ma sono stati occasione di riflessione utili a neutralizzare un atteggiamento nocivo, ovvero l’accettazione passiva e collettiva dello status quo. Alla vigilia della ripartenza, è acclarato che ad imporsi sul mercato sarà chi avrà fantasia ed entusiasmo, chi sarà in grado di mettere in campo intuizioni, soluzioni, idee. Le idee, quelle giuste, dovranno far sì che la domanda percepisca, nettamente e istantaneamente, la qualità dell’offerta. Nulla, è ovvio, si crea dal nulla, specie nel turismo. In Abruzzo i margini di crescita sono ampi. Un settore tutto sommato “giovane” ha dalla sua l’opportunità di imporsi e conquistare ulteriori quote di mercato, di fidelizzare una clientela sempre più vasta specializzando, per quanto riguarda le strutture recettive, la propria vocazione. Una destinazione, una meta di viaggio, funziona come un’azienda. Ha bilanci da programmare e consolidare. Che sia un “Family hotel” o un “Senior Hotel”, una struttura deve essere ben caratterizzata ed inserita in una rete recettiva variegata, dove non si procede in ordine sparso o per tentativi. La prossima stagione turistica lascia ben sperare, nonostante la persistente debolezza dei flussi stranieri. Anche alla luce di questo, è urgente individuare una linea comune, che vada in una direzione, sempre la stessa: la cura del cliente attraverso il mantenimento delle promesse e la piena soddisfazione dell’aspettativa.” In apertura dei lavori, sono intervenuti il Sindaco Jwan Costantini, l’assessore Paolo Giorgini e il Presidente della Consulta Andrea Tafà, che ha sottolineato l’estrema necessità di comunicare, dopo averle valorizzate, le potenzialità del territorio. Il Sindaco, da parte sua, ha confermato la volontà di incentivare e supportare l’economia turistica della città. “È un ambito, un universo vitale – ha detto – Non a caso, questa Amministrazione, come poche altre, gli ha destinato per intero le somme derivanti dalla tassa di soggiorno. Vincolare quelle risorse al settore d’appartenenza, significa dare fiducia ad un’imprenditoria che, sono sicuro, saprà mettere in campo scelte attente, nuove, condivise”.