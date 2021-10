Marketing Agroalimentare, all’Its di Teramo ci si specializza gratis e si trova subito lavoro

Teramo. Mancano ancora pochi giorni al termine delle iscrizioni del corsi ITS Agroalimentare di Teramo per il biennio 2021-2023, previsto per il prossimo venerdì 22 ottobre. C’è ancora tempo, dunque, per chi è interessato a lavorare nel mondo del food marketing e nell’industria alimentare.

L’OFFERTA FORMATIVA – Per il prossimo biennio in partenza, la Fondazione ITS Agroalimentare di Teramo ha organizzato il corso di “Tecnico Superiore per la valorizzazione Digital e Green delle produzioni agroalimentari” focalizzato sulle attuali tematiche della Digital transformation e delle politiche Green. Il percorso mira alla formazione di figure professionali tecniche, altamente specializzate nell’ambito dell’internazionalizzazione e del marketing agroalimentare ed enogastronomico.

Gli studenti affronteranno temi attuali come l’attenuazione del digital divide nelle piccole e medie imprese agroalimentari abruzzesi e le aziende a conduzione familiare che sono in ritardo sul processo di digitalizzazione perdendo competitività sia sul mercato nazionale che estero. Agli alunni, inoltre, verranno fornite le adeguate competenze tecnologiche per aiutare concretamente le aziende ad abbracciare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie digitali 4.0 e rimanere competitivi in un mondo sempre più interconnesso.

In linea con le strategie dettate dal Green Deal UE, parte della formazione frontale in aula sarà orientata a fornire le informazioni utili per contrastare i cambiamenti climatici e il degrado ambientale in contesti lavorativi. Normative nazionali e comunitarie a supporto della transizione ecologica, tecnologie e processi produttivi innovativi, a basso impatto ambientale e con un minore consumo di risorse e materie prime.

Al termine dell’intero percorso di formazione, i futuri Tecnici Superiori per la valorizzazione Digital e Green delle produzioni agroalimentari avranno acquisito un ampio ventaglio di competenze che consentiranno loro giocare un ruolo fondamentale sia all’interno di grandi e strutturate realtà aziendali così come nelle piccole e medie imprese che costellano il territorio regionale o anche come consulenti indipendenti per il food marketing.

IL CORSO – Il percorso formativo si articola su due annualità per un monte ore totale di 1800 ore, suddivise in didattica frontale, laboratori, formazione a distanza (FAD) e attività di stage/tirocinio, oltre alle visite in azienda e a siti produttivi. All’interno di tale monte ore possono essere organizzate attività formative fuori regione e/o all’estero attraverso la partecipazione al Programma Europeo Erasmus Plus. Le attività di stage/tirocinio si svolgeranno presso aziende o enti operanti nel settore agroalimentare convenzionati con la Fondazione ITS Teramo sia in Italia che all’estero.

A conclusione del percorso è prevista una verifica finale delle competenze acquisite dagli studenti e viene rilasciato Il Diploma di “Tecnico Superiore” (5° Livello EQF), rilasciato dal MIUR e valido per tutto il territorio dell’Unione Europea.

L’ISCRIZIONE – La Fondazione ITS Agroalimentare di Teramo da oltre un decennio organizza il Corso da Tecnico Superiore per il Marketing Agroalimentare in collaborazione con in MIUR e la Regione Abruzzo con lo scopo di formare figure professionali altamente specializzate e necessarie alle aziende del territorio.

Per favorire l’accesso allo studio e alla formazione da sempre l’iscrizione e la partecipazione ai bienni formativi è completamente gratuita per tutti e senza nessun costo aggiuntivo per lo studente, inoltre, sono previste specifiche borse di studio, per un importo massimo di 1.000€, attribuite in base alla valutazione del merito che verranno assegnate al termine del percorso.

Il percorso formativo prevede fino a 30 posti destinati a giovani e adulti, occupati e/o disoccupati in possessori un diploma di istruzione secondaria, previo superamento della prova selettiva e un colloquio motivazionale.

La scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione è fissata per il 22 Ottobre 2021 e può essere inoltrata tramite il sito web: https://itsteramo.it/orientamento-21-23/