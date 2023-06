L’Aquila. Centocinquantaquattro treni del Regionale ogni giorno in circolazione; via al Cerrano Line, con dieci nuove corse in più nei giorni festivi con fermate in tutte le località balneari della costa teramana; tornano il Trabocchi Line, l’Aterno Line e tutti i servizi intermodali per raggiungere i centri storici di L’Aquila, Teramo ed Avezzano; sempre più posti bici sui treni (2.300 le domeniche e i festivi, più di 1.800 nei giorni feriali).

Sono solo alcune delle novità previste per l’Abruzzo, nel corso dell’estate, con la Trenitalia Summer Experience.

L’orario ferroviario estivo, che prende il via l’11 giugno, è stato presentato a Roma da Stefano Cuzzilla, presidente di Trenitalia, e Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale, che hanno illustrato le novità che mirano a “sviluppare una mobilità estiva in grado di offrire al viaggiatore un’esperienza di viaggio sempre più completa e attrattiva”. L’offerta estiva del Regionale di Trenitalia in Abruzzo si contraddistingue per “soluzioni dirette ed intermodali rivolte a facilitare il turismo domestico, alla riscoperta delle mete più suggestive di una regione ricca di storia, cultura e bellezze naturali”. Saranno 154 nei giorni feriali – 86 nei festivi – i treni in circolazione sui binari d’Abruzzo: un’offerta giornaliera di più di 35 mila posti a sedere. Per favorire la mobilità turistica in treno presso le località balneari dell’Adriatico, Trenitalia incrementa l’offerta nei giorni festivi per un totale di 86 treni.

Nei giorni festivi sono attivi i nuovi collegamenti del Cerrano Line, che prevede dieci nuove corse Pescara-San Benedetto, con fermate in tutte le località le località balneari della costa teramana.

Torna anche il Trabocchi Line, con 22 collegamenti feriali e 16 collegamenti nei festivi: tante soluzioni utili per raggiungere ogni giorno le più suggestive località balneari della Costa dei Trabocchi e la Via Verde.

Per gli amanti della escursioni turistiche e del turismo esperenziale è confermata l’offerta Aterno Line che consente di raggiungere nelle giornate di sabato e festivi i borghi più suggestivi della Valle dell’Aterno. Con i servizi intermodali treno+bus, inoltre, sono oltre 400 le soluzioni di viaggio combinate.

Per quanto riguarda i treni nazionali, salgono a 26 i Frecciarossa della Linea Adriatica che ogni giorno uniscono l’Abruzzo con il Nord e il Sud del Paese. In più, per tutta l’estate, ci sono due nuovi Frecciarossa nel fine settimana tra Bolzano e Pescara.

Fino al 17 settembre ci saranno quattro Frecciarossa al giorno e due aggiuntivi nel week end anche a Giulianova e due giornalieri anche a Vasto San Salvo; a questi si aggiungono 20 Intercity per raggiungere le principali località balneari abruzzesi.