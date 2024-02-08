L’Aquila. “Oggi in Seconda Commissione abbiamo licenziato e poi approvato, in Consiglio regionale, il provvedimento amministrativo “Aggiornamento del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT)”. Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio a margine della seduta del Consiglio.

“Il PRIT rappresenta un documento strategico nei settori della mobilità delle persone e del trasporto e logistica delle merci ai più recenti indirizzi dell’Unione Europea. Un altro risultato raggiunto nell’esclusivo interesse dei territori. Abbiamo lavorato e lavoreremo fino alla fine di questa legislatura. Questa giornata è stata anche l’occasione per salutare gli uffici legislativi che hanno operato con estrema professionalità e umanità in questi anni al mio fianco e che ringrazio con stima e affetto.”