L’Aquila. Marco Marsilio confermato presidente della Regione Abruzzo con oltre il 53% dei consensi. Il governatore uscente batte Luciano D’Amico e resta alla guida della Regione con il centrodestra.

Lo sfidante del centrosinistra, Luciano D’Amico, si è invece fermato poco oltre il 46%. È il risultato emerso dopo che sono state scrutinate 1.489 sezioni su 1.634. Per quanto riguarda i voti di lista Fratelli d’Italia ha circa il 24,1%, Fi il 13,3%, la Lega il 7,6%, la lista Marsilio il 5,5%, Noi Moderati il 2,7% e l’Udc 1,2%. Sul fronte dell’opposizione il Pd è al 20,3%, Abruzzo Insieme 7,7%, M5s 6,8%, Azione 3,9%, Avs 3,6%, Riformisti e Civici 2,7%.Lo stesso Marsilio, arrivando durante la notte nella sede del suo comitato elettorale ha rivendicato la vittoria.

Alle 2.10 della notte Marsilio si è presentato al comitato elettorale e ha rilasciato le prime dichiarazioni da presidente rieletto: “Avevo concluso il comizio pre-elezioni dicendo che l’unica sarda che avrebbe festeggiato sarebbe stata mia moglie, e che massimo alle 2 li avremmo mandati a casa con dieci punti di scarto. Il testa a testa non è mai esistito, se non nei sogni di chi ha provato a raccontare un altro Abruzzo, non quello che hanno deciso gli elettori. Abbiamo scritto la storia, ha vinto la verità contro la menzogna e la calunnia, hanno vinto i fatti e il principio di realtà contro le narrazioni fumose e le chiacchiere vuote. Il campo largo non sarà il futuro dell’Italia”, le parole del candidato del centrodestra. Abbiamo chiesto altri 5 anni per continuare a crescere per completare un’opera di rilancio, ricostruzione e valorizzazione che stiamo mettendo in campo. Mai negli ultimi 30 anni un presidente era stato riconfermato: è stata scritta una pagina di storia e abbattuto un altro muro”.

Il primo partito si conferma Fratelli d’Italia con circa il 24% dei voti. Seguono il Partito Democratico con il 18-19% Forza Italia al 14%, la Lega all’8-9%, la lista Abruzzo Insieme-D’Amico Presidente al 7-8%, il Movimento Cinque Stelle al 7-7,5%, la lista Marsilio Presidente al 5-5,5%, Azione -D’Amico al 4-4,5%. Alleanza Verdi- Sinistra al 3-3,5%, D’Amico presidente – Riformisti civici al 3-3,5%, Noi Moderati al 2-2-2,5%, Udc-Dc all’1-1,5%.

Affluenza

Si attesta al 52,2 % l’affluenza definitiva alle 23 (1.634 sezioni su 1.634) in Abruzzo, dove si è votato per l’elezione del presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale, secondo i dati del sistema Eligendo del Viminale. Un dato in lieve calo rispetto alla precedente tornata elettorale del 2019, quando aveva votato il 53,11% degli elettori.