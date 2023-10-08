Pescara. Il Flap, l’anteprima del Fla – Festival di Libri e Altrecose dedicata alla poesia, arriva alla sua conclusione con l’ultimo dei quattro incontri programmati in quattro teatri della città di Pescara. Dopo il grande successo dei primi appuntamenti con Lello Voce, Fabrizio Venerandi e Gherardo Bortolotti, lunedì 9ottobre, come sempre alle 18:30 e ad ingresso gratuito, sarà la volta di Marco Giovenale che dialogherà presso il Piccolo Teatro Guascone in via dei Marsi 41 a Pescara con Barbara Giuliani, direttrice artistica del FLAP e candidata al Premio Strega per la poesia nel 2023.

Marco Giovenale, editor e traduttore, vive e lavora a Roma. Cura la pagina slowforward. wordpress.com ed è redattore di gammm.org, “bina”, “Or”. Tra i suoi libri più recenti: “Numeri primi” (Arcipelago, 2006), “A gunless tea” (Dusie, 2007), “Criterio dei vetri” (Oèdipus, 2007), “La casa esposta” (Le Lettere, 2007), “Soluzione della materia” (La camera verde, 2009), “Storia dei minuti” (Transeuropa, 2010), “Quasi tutti” (Polimata, 2010). Poesie e prose sono antologizzate in “Parola plurale”” (Sossella, 2005), Nono quaderno di poesia contemporanea” (Marcos y Marcos, 2007) e nell’antologia del Premio Antonio Delfini 2009. Con i redattori di gammm è nel volume collettivo “Prosa in prosa” (Le Lettere, 2009). Per Sossella ha curato nel 2008 la raccolta di Roberto Roversi, “Tre poesie e alcune prose”.

L’autore converserà con Barbara Giuliani, nata a Pescara nel 1979. Autodidatta, da venti anni nel mondo della poesia italiana, ha frequentato il collettivo “Voici la Bombe” e “Cochonnerie Labile”; ha fondato due piccole case editrici, “Barrette Indipendenti” e le “edizioni trepuntinidisospensione”; è stata slammer e MC per PoetrySlamAbruzzo; è redattore per la sezione “Poiein” della rivista “Neutopia”. Da gennaio 2019 insegna scrittura poetica presso la Scuola Macondo di Pescara. Ha pubblicato “Bergamo Mantova solo andata”, “Floppy”, “Cloroformio”, “L’Aria Rancida”, “Bianca”.

Il Piccolo Teatro Guascone è scenario di piccole rassegne teatrali e di diversi laboratori, e collabora con attori, registi e danzatori di rilevanza nazionale che ospita per spettacoli e percorsi di studio.Nasce ad opera della Compagnia dei Guasconi che lavora su tutto il territorio abruzzese dal 1999 e a partire dalla stagione 2000 presenta proposte di spettacoli estivi da tenere nelle piazze all’aperto. Ha partecipato ad importanti manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale, tra cui “Il Fiume e la Memoria”, “Spoltore Ensemble”, “Agorà”, “Di notte ai Bastioni”, “Festival Incontro”, “Teatri del Mare”, “Hoplà Buskers Festival” di Castelfranco Emilia.

Nel 2016 con “Banditen I partigiani che salvarono l’Italia” è stata protagonista a Roma a Montecitorio nella manifestazione “Porte aperte”, con uno spettacolo sulle gesta della “Banda della Maiella”, formazione partigiana composta quasi interamente da abruzzesi, la prima ad entrare nella Bologna liberata il 21/04/1945.