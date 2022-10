Maratona D’Annunziana, il successo di una 22ma edizione piena di allegria, colori ed entusiasmo

Pescara. L’edizione numero 22 della Maratona D’Annunziana ha ottenuto come consuetudine un grandissimo successo di pubblico e di partecipanti che, in totale, si sono avvicinati a quota 1.000 tra maratona, mezza maratona, maratona a staffetta, gara ultrabeach sulla spiaggia per gli adulti e le gare per i bambini ad animare il ricco week-end pescarese tutto dedicato al podismo e allo sport outdoor nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 ottobre. L’organizzazione dell’Asd Vini Fantini è sempre più una garanzia in sinergia con la Uisp Abruzzo e Molise e con l’amministrazione comunale di Pescara. I percorsi, tutti chiusi al traffico veicolare, hanno interessato non solo il lungomare pescarese ma anche una parte di Francavilla al Mare e di Montesilvano, con il caratteristico passaggio sul Ponte del Mare sia in direzione sud che verso nord.

Maratona/Mezza maratona

La maratona quest’anno ha visto il successo di Francesco Iacomelli (Atletica Grosseto Banca Tema – 2.45’39”) davanti ad Antonio Tamarino (Sorrento Runners – 2.46’47”) e ad Ettore Eramo (Runners Pescara – 2.51’34”). A comporre per intero il podio al femminile Lorella Buzzelli (GS Podistico Fidas Pescara – 3.07’16”), Francesca Marilungo (Polisportiva Servigliano – 3.21’47”) e Antonella Ciaramella (Atletica Venafro – 3.24’43”). Ad esultare nella mezza maratona Tommaso Giovannangelo (La Sorgente Gruppo Sportivo – 1.12’50”) che si è messo alle spalle Gabriele Nunzio (Passologico – 1.13’39”) e Francesco Cacciatore (Asd Unione Atletica Abruzzo – 1.13’49”) mentre al femminile prima classificata Marika Monaldi (Passologico – 1.20’04”), seconda Mara De Juliis (Asd Filippide – 1.31’41”) e terza Martina Del Rosso (Tocco Runner – 1.33’20”). La presenza dei pacemaker (o lepri) è stata determinante nell’economia della gestione di una maratona, permettendo ai partecipanti a conseguire il risultato cronometrico desiderato in base al grado di allenamento. Ci hanno pensato i podisti del sodalizio Marathon Truppen Generaten di Mauro Firmani (con sede a Roma) ma esperti in materia anche in altre maratone d’Italia a dettare i ritmi. Degna di nota una ricorrenza speciale per Antonio e Francesca Ramundi della Manoppello Sogeda: 4.55’38” il loro rispettivo tempo per il padre Antonio (alla 100°maratona in carriera) e per la figlia Francesca (al debutto in assoluto sulla 42,195 chilometri).

Maratona a staffetta

Per quel che concerne la staffetta sui 42,195 km della maratona, è stato il Team Pro Secco (composto da Tiziano Di Gregorio, Maurizio D’Angelo, Marilena Aceto e Lorella Bassani) a totalizzare il miglior tempo di 2.19’58”, secondo posto per lo Staff GS Amatori Teramo (Edoardo Guidara, Luca Mancini, Antonio Monaldi e Angelo Dei Giudici – 2.27’02”) e terza piazza per la Runforbeer (Sonia Quattrocchi, Daniela Leonardi, Gabriele Piccolini e Mirko Fantozzi – 2.34’15”).

Gare giovanili del sabato

Per quel che concerne le gare dei bambini, disputate il sabato antecedente alla Maratona, la Passologico è stata la miglior società con il maggior numero di vittorie e di podi (13) davanti all’Atletica Runtime (6).

Ultrabeach 8 ore

Ad Antonio Ramundi (Manoppello Sogeda) e ad Edith Rosario Ventosilla Show (Piano Ma Arriviamo) i trionfi al maschile e al femminile della 8 ore ultrabeach che si è svolta in una porzione di spiaggia tra la Nave di Cascella fino alla Madonnina del porto.

Sport, solidarietà e salute

L’evento della Maratona ha anche un fine nobile per il gemellaggio a favore della lotta contro i tumori (LILT), alla prevenzione delle malattie neurodegenerative (ISAV) e alle problematiche che affrontano le famiglie delle persone affette da autismo (ANGSA). In questo contesto s’inquadra anche la partecipazione in carrozzina di Alex Tardivo (maratona) e Vanessa Tardivo (mezza maratona), affetti da una paralisi celebrale infantile. Al loro fianco due podisti accompagnatori ma lo scopo è stato pienamente raggiunto: regalare una giornata di puro divertimento e libertà a chi è costretto a vivere dalla nascita su una carrozzina come Alex e Vanessa.