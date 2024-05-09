Tagliacozzo. “La risoluzione del problema dello svincolo autostradale denominato “Tagliacozzo” che attualmente prevede un solo ingresso ed una sola uscita unidirezionale da Roma e verso Roma è oggetto di una mia risoluzione finalizzata alla costituzione di un tavolo di confronto con il coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture , dell’Autostrada dei Parchi s.p.a. degli enti locali interessati al fine di concertare le azioni da porre in essere e valutare la possibilità di riprendere il progetto esistente e stabilire la fattibilità dello stesso.” E’ quanto comunica Carla Mannetti, consigliere regionale della Lega Abruzzo.

“La nota questione del casello unidirezionale che preclude l’uscita e l’entrata a chi proviene dalle province abruzzesi L’Aquila,Teramo,Chieti e Pescara- continua la Mannetti- è stata portata di recente alla mia attenzione dalla pro loco di Pietrasecca che giustamente chiede che la problematica venga affrontata; l’apertura del casello nella direzione opposta andrebbe incontro alle richieste di una zona delle aree interne ricca di bellezze naturali ed artistiche e in un’ottica trasportistica andrebbe a migliorare i collegamenti della zona con L’Aquila , quale capoluogo di regione e capitale della Cultura 2026, Teramo, Chieti, e Pescara .”

“Le problematiche dei collegamenti connessi alle aree interne – conclude la Mannetti – sono sempre state da me attenzionate perché rivestono grande importanza per la crescita del territorio e per combattere lo spopolamento”.