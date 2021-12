Manifestazione a Roma per salvare i tribunali, sindaci uniti contro uno scippo senza precedenti

Avezzano. Una manifestazione a Roma per salvare il tribunale. I sindaci della Marsica, insieme all’Ordine degli avvocati, si organizzano con un gruppo di lavoro per scongiurare la chiusura del tribunale di Avezzano, ma anche di quelli di Lanciano, Vasto e Sulmona. La Marsica però andrà da sola perché i tempi stringono e non si può attendere oltre. E’ quanto emerso nel corso dell’incontro che si è tenuto oggi pomeriggio ad Avezzano alla presenza dei primi cittadini della Marsica, dei tre consiglieri regionali del territorio, del presidente della provincia e degli avvocati.

Il presidente dell’Ordine forense e il coordinatore del comitato, Gianni Di Pangrazio, hanno ribadito la necessità di passare all’azione, così come il consigliere regionale Simone Angelosante. La chiusura della struttura comporterebbe uno stravolgimento sociale della vita del territorio marsicano non solo giudiziario. Basti pensare che la Regione Molise, molto più piccola dell’Abruzzo, conta su tre Tribunali e una Corte d’Appello. In Abruzzo, diversamente dalle altre regioni italiane, ci sarebbe una soppressione del 50% dei tribunali regionali. Nei prossimi giorni sarà programmata la manifestazione, in vista dell’incontro con il ministro, richiesto da giorni dal presidente della Regione, Marco Marsilio, che è ancora in attesa di riposta.