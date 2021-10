Manifattura intelligente: la pescarese Tekno Idea vince il premio nazionale “Top of the Pid”

Pescara. Tecnologia made in Pescara sulla vetta italiana, nel settore dei progetti innovativi di ultima generazione. Ecco che la pescarese Srl Tekno Idea, si aggiudica il premio nazionale Top of the Pid nella categoria “Manifattura intelligente” con il progetto Sistema robotico 4.0 per il controllo qualitativo delle superfici dei manufatti aziendali. Una soluzione per garantire, attraverso le tecnologie 4.0, la continuità operativa e la ripartenza economica nelle fabbriche e negli ambienti di lavoro artigianali e industriali. La cerimonia di premiazione si è svolta nell’ambito della manifestazione Maker Faire di Roma, il più grande evento europeo sulla innovazione. 127 i progetti provenienti dall’Italia, di cui 14 dall’Abruzzo, confermando una forte propensione al digitale del territorio. Top of the PID 2021 è l’iniziativa promossa dai PID – Punto Impresa Digitale delle Camere di commercio per dare visibilità alle imprese che stanno realizzando progetti, prodotti o servizi digitali e innovativi che possano garantire la continuità operativa nel nuovo scenario produttivo che si è venuto a creare a seguito della diffusione del Covid-19.

In particolare, sono state premiate le singole imprese o i gruppi di imprese che hanno realizzato o stanno realizzando progetti di innovazione digitale nell’ambito della sostenibilità, sociale, manifattura intelligente ed avanzata, servizi-commercio-turismo, nuovi modelli di business 4.0. CTRL+Paint, questo il nome del progetto vincitore, è un sistema robotico avanzato in grado di rilevare qualsiasi difetto su superfici trattate di manufatti industriali e non solo. Attualmente il rilevamento dei difetti sulle superfici trattate viene effettuato quasi esclusivamente tramite controllo umano o, in alcuni casi, con sistemi di visione robotici. “Il primo” spiega l’azienda “ha una bassa affidabilità nel tempo, assenza di feedback, e soprattutto provoca affaticamento visivo e fisico del personale. L’ ispezione con robot necessita, invece, di un’elevata complessità del sistema di controllo, e comporta l’impossibilità di controllare tutte le zone a causa della loro morfologia. Per superare questi problemi ed ottimizzare la produzione, abbiamo introdotto nel mercato la nostra soluzione di visione “Ctrl+PAINT”: uno scanner tridimensionale robotico che lavora con una speciale lunghezza d’onda per mettere in evidenza i difetti di verniciatura e di trattamento superficiale.