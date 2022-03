Manca il numero legale e salta il consiglio regionale, centrosinistra: maggioranza forza le regole

L’Aquila. Manca il numero legale e salta il consiglio regionale. Dopo ore di discussione la maggioranza non ha avuto i numeri per andare avanti e i lavori sono stati sospesi e aggiornati a martedì prossimo. Tra i banchi dell’Emiciclo, infatti, non c’erano più il consigliere Mauro Febo (Forza Italia) e la consigliera Simona Cardinali (Lega) e la discussione si è bloccata.

“Il centrodestra calpesta il regolamento consiliare e le prerogative della minoranza e ancora una volta interpreta le regole solo a proprio vantaggio. Uno spettacolo indecoroso quello andato in onda durante il consiglio che ha visto approvati solo gli emendamenti proposti dalla maggioranza”, protestano i consiglieri dei gruppi di centrosinistra Pd, Legnini Presidente, gruppo Misto e Abruzzo in Comune.

“La Presidenza ha delegittimato il ruolo della Prima Commissione per evitare che esprimesse un parere finanziario sulle centinaia di emendamenti presentati – incalzano i consiglieri Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Americo De Benedetto, Marianna Scoccia e Sandro Mariani – e attraverso ripetute forzature, ha fatto passare solo gli emendamenti di parte, inserendoli in materie che nulla avevano a che fare con l’oggetto delle modifiche proposte e facendo decadere tutti quelli della minoranza. Un gioco al massacro che di fatto mette di nuovo il bavaglio alla dialettica politica e che non tollereremo più.

Da oggi in poi sarà battaglia dura su ogni provvedimento: non si può ridurre la Commissione a un fantoccio, né si può asservire il Consiglio a logiche di potere che non trovano giustificazione nelle regole e nella contrapposizione politica. Una pratica davvero d’altri tempi, metodi che nulla hanno di utile per la comunità che rappresentiamo e che ha bisogno di un Governo regionale capace di dare risposte e non di cercare ogni pretesto per mostrare i muscoli”.