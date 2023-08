Bisegna. Immagini straordinarie sono quelle che provengono da San Sebastiano dei Marsi, piccola frazione del Comune di Bisegna, immersa nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Nella serata di ieri, infatti, c’è stato non solo un avvistamento, ma un incontro vero e proprio con mamma orsa, secondo alcuni la celebre orsa Amarena, con due suoi cuccioli. Gli esemplari si sono aggirati per le strade del paese, in mezzo agli abitanti e ai presenti, tutti pronti ad immortalare con i propri smartphone la singolare visione.

Dopo una breve sosta tra la gente, in mezzo allo stupore di tutti, mamma orsa sarebbe scesa giù nel paese, attraverso delle scale, che ha percorso insieme ai suoi inseparabili cuccioli.