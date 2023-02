L’Aquila. Torna il gelo in Abruzzo dove la rete di monitoraggio dell’associazione meteorologica ‘Caput Frigoris’ (https://www.caputfrigoris.it/) ha registrato le seguenti temperature minime: -19.7° C in localita’ Piani di Pezza (1.450 metri di quota sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo); -15.2° a Campo Felice (1.538 metri di quota); -12.2° C sull’Altopiano delle Cinque Miglia (1.250 metri di quota); -11.3° a Pescocostanzo (1.260 metri di quota); -10.7° al Rifugio Fioretti (1.503 metri di quota); -10.3° C a Rocca di Mezzo (1.280 metri di quota); -8° all’Aquila nella frazione di Monticchio (585 metri di quota); -7.8° C a Santo Stefano di Sessanio (1.220 metri di quota); – 7.6° a Navelli (723 metri di quota).

Queste le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni de iLMeteo.it

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO: Nord: Un campo di alta pressione protegge le nostre regioni per cui anche questa giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Centro: A parte un po’ di nubi sulle regioni adriatiche, per il resto il cielo sarà più sereno. Clima anche mite di giorno, freddo di notte. Sud: Al Sud un po’ di instabilità interesserà la Calabria e la Sicilia ioniche, per il resto avremo un cielo più coperto solo in Basilicata.

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO: Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo. Il cielo sarà più nuvoloso su coste adriatiche e Prealpi. Attese nebbie in pianura. Centro: La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento ovunque. Soffieranno venti di Maestrale, a tratti anche moderati. Sud: A parte un cielo più nuvoloso sui settori ionici e in Puglia, per il resto sarà sereno. Soffieranno venti moderati di Maestrale.

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO: Nord: In questa giornata torneranno le nebbie, anche diffuse e persistenti, sulle zone pianeggianti. Sui rilievi il sole sarà prevalente. Centro: Dominio dell’anticiclone per cui la giornata trascorrerà con un po’ di nubi lungo le coste, un ampio soleggiamento e cielo sereno altrove. Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Clima mite di giorno.