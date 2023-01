L’Aquila. Si sposterà in giornata verso Sud il vortice temporalesco che ha colpito nel fine settimana il Centronord. Domani sono previsti gli ultimi rovesci in Puglia e sul Basso Tirreno, mentre mercoledì ci sarà un break del maltempo, ma di breve durata.

Giovedì, infatti, è in arrivo una nuova perturbazione che colpirà tutta l’Italia. Queste le previsioni del fondatore e direttore de iLMeteo, Antonio Sanò. Secondo il meteorologo, oggi un vortice carico di maltempo si sposterà verso le regioni meridionali: al mattino, e sono previste ultime piogge sul Nordest, mentre il grosso dei fenomeni è atteso su Lazio, Campania e Calabria. Secondo gli ultimi aggiornamenti sono attesi fino a 70 mm di pioggia in 24 ore (70 litri per metro quadrato). Nel contempo, su questi settori e su tutto il medio e basso Adriatico soffieranno forti venti dapprima di Ponente e Libeccio poi, specie dalla sera e nel corso di martedì, di Maestrale con raffiche fino a quasi 100 km/h. Sempre domani, qualche pioggia sarà ancora possibile sulle regioni meridionali peninsulari e sulla Sicilia; altrove invece lo scenario meteorologico andrà via via stabilizzandosi, anche se con temperature in calo.

A metà settimana poi è attesa una fugace rimonta dell’anticiclone africano, ma non durerà a lungo. Nel dettaglio Lunedì 9: al Nord, migliora al Nordovest, ultime piogge al Nordest. Al Centro: maltempo su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: forte maltempo su Campania e Calabria tirrenica, con nubifragi. Altrove, piogge meno intense. Martedì 10: al Nord, sereno o poco nuvoloso. Al centro: sole e venti forti di Maestrale. Al Sud: arriva il Maestrale, ultimi rovesci in Puglia e sul basso Tirreno. Mercoledì 11: al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso. Nuvolosità in aumento dalla sera. Al centro: bel tempo prevalente. al Sud: alternanza tra nubi e schiarite, in un contesto asciutto. Tendenza: nuova perturbazione atlantica da giovedì, in estensione dal Nord verso il Centrosud con il passare delle ore.