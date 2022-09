L’Aquila. Temporali sulle Marche e sulle regioni centrali sono previsti ancora per oggi, ma la situazione meteorologica sta rapidamente cambiando a causa di un fronte di aria fredda proveniente dalla Svezia, con forti venti destinati a spazzare via il caldo anomalo e a spingere in basso le temperature nel CentroNord. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, prevede per oggi ancora piogge intense su Friuli Venezia Giulia e Veneto, Lombardia orientale, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Campania, Basilicata e Calabria.

Sul resto del Paese, aggiunge, “non mancheranno piogge in locale estensione fino alla Sicilia”. Si prevedono inoltre “venti molto forti con raffiche di burrasca – prosegue – su Sardegna, Emilia Romagna, Toscana e Marche, in estensione ad Abruzzo, Molise e sulla Puglia garganica; da segnalare poi anche il favonio o foehn sulle regioni alpine”.

In queste ore, dicono i meteorologi di Meteo Expert. le regioni meridionali stanno risentendo gli ultimi effetti della perturbazione responsabile del nubifragio sulle Marche, che nel pomeriggio dovrebbe già allontanarsi dal nostro Paese. “La giornata di domenica – osservano – trascorrerà quindi con condizioni meteo generalmente buone, venti in attenuazione e con un clima mattutino particolarmente fresco” Una “situazione di stabilità – aggiungono – che ritroveremo anche nei primi giorni della prossima settimana, quando un po’ di caldo oltre la norma dovrebbe interessare soltanto le due Isole maggiori”.

Ecco nel dettaglio le previsioni di www.iLMeteo.it: Sabato 17. Al nord: maltempo intenso su Triveneto ed Emilia Romagna con venti di burrasca forte e piogge intense. Al centro: maltempo in arrivo sulle Marche, un po’ meglio altrove. Al sud: instabile con ulteriore calo termico, vento e temporali sparsi, anche molto forti su Campania e Calabria. Domenica 18. Al nord: soleggiato, freddo al mattino per il periodo. Al centro: soleggiato, freddo al mattino per il periodo. Al sud: bel tempo, vento forte in graduale attenuazione. Lunedì 19. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo salvo locali addensamenti soprattutto sugli Appennini. Al sud: bel tempo, qualche nube in Appennino. Tendenza. Rimonta dell’anticiclone ma con possibile raid instabile verso regioni adriatiche e Sud tra martedì e giovedì. Temperature decisamente sotto la media del periodo.