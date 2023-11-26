Pescara. Nuova ondata di maltempo sull’Abruzzo: vento forte, pioggia e un brusco calo delle temperature, con la neve a quote anche basse e nevischio che, in alcuni istanti, è caduto perfino sulle zone costiere. A creare problemi sono soprattutto le raffiche di vento.

Sulla strada statale 16, tra Silvi e Pineto, nei pressi della Torre di Cerrano, un albero è caduto in strada, travolgendo un’auto in transito. L’automobilista alla guida è rimasto lievemente ferito. In pieno centro a Pescara, in viale Regina Margherita, un grosso albero è caduto sulla carreggiata, danneggiando le auto in sosta e creando problemi alla viabilità, ma senza, miracolosamente, provocare danni a persone, in un tratto di strada sempre molto trafficato. Nel capoluogo adriatico sono all’opera personale e mezzi di Ambiente Spa.

“Da stanotte”, spiega il presidente della società che si occupa di igiene urbana, Riccardo Chiavaroli, “abbiamo in servizio oltre 80 operatori che, a parte il normale lavoro di pulizia, stanno recuperando il materiale spostato dal vento e il fogliame che ha tappato qualche tombino. Sono intervenuti anche in Viale Regina Margherita dove è caduto un grosso pino”. Numerosi, su tutto il territorio regionale, gli interventi dei Vigili del Fuoco. Disagi anche a Ortona.