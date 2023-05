Pescara. Disagi all’aeroporto d’Abruzzo, con voli dirottati e ritardi, ieri, a causa dell’intensa perturbazione che nel tardo pomeriggio si è abbattuta su Pescara.

In particolare, i voli in arrivo da Bergamo delle 17:35 e da Charleroi delle 18:55 sono stati dirottati ad Ancona; i passeggeri, una volta a terra, sono stati accompagnati in pullman a Pescara.

Si sono quindi registrati conseguenti disagi sulle partenze, con il volo per Torino che è decollato circa un’ora in ritardo rispetto all’orario previsto e quello per Bergamo che ha riportato oltre quattro ore di ritardo.